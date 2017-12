Yersinia enterocolitica -bakteeria havaittu Pohjois-Karjalassa, jouluruokien kanssa muistettava hyvä hygienia

Pohjois-Karjalan ympäristöterveys tiedottaa, että maakunnassa on todettu joulukuun aikana viisi saman bakteerikannan yersinia enterocoliticatapausta. Tartuntalähteen selvittäminen on aloitettu yhteistyössä ympäristöterveydenhuollon kanssa, tässä vaiheessa yhdistävää tekijää ei ole havaittu. Vastaavia kantoja on todettu myös Pohjois-Savon, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiireissä.

Yersinian tyypillisimmät oireet ovat vatsakipu, ripuli ja lievä kuume. Pieni osa sairastuneista voi saada jälkitautina niveltulehduksen. Itämisaika on 1–11 vuorokautta, tavallisimmin oireet alkavat parin vuorokauden kuluttua tartunnasta. Mikäli oireet ovat hankalat tai oireet pitkittyvät on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle.

enterocolitica pystyy lisääntymään jääkaappilämpötiloissa ja myös tyhjiöpakatussa elintarvikkeessa, esimerkiksi lihassa. Bakteeri leviää yleisimmin huonosti kypsennetyn tai raa’an sianlihan välityksellä. Tartunta voidaan saada myös ristikontaminaation, esimerkiksi likaisen leikkuulaudan, tai tartunnan saaneen henkilön saastuttamien, kypsentämättöminä tarjottavien elintarvikkeiden kautta. Kypsentämättömät kasvikset ovat myös yleinen yersinian lähde, ne voivat saastua jo kasvatuksen aikana pellolla maaperän, kasteluveden tai suoraan eläinten ulosteiden välityksellä. Koska yersinia kasvaa myös kylmässä, se voi lisääntyä kasvisten varastoinnin aikana. Yersinia kestää myös pakastusta melko hyvin.

Miten yersinian tarttuminen ehkäistään?