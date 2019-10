Viisikymppisen haave toteutui Kaliforniassa

Yrittäjä Mika Hynninen on samanikäinen kuin Heinäveden Lehti. Merkkipäiväänsä Mika vietti vaimonsa Pian kanssa autoilemalla Kaliforniassa.

Anna-Mari Tyyrilä

On kulunut vajaa viikko, kun Hynniset palasivat kotiinsa Karvioon. Mikan kasvot ovat ruskettuneet, häntä haukotuttaa ja kahvia kuluu. Kymmenen tunnin aikaero ei ota hellittääkseen. On sinniteltävä, että normaalin rytmin saa taas kohdilleen.

Matka Kaliforniaan oli pitkäaikainen haave.

– Joskus 20 vuotta sitten tuli heitettyä, että kun täytän 50 vuotta, käydään ajelemassa autolla Amerikassa. Nyt se tuli tehtyä.

Suora lento Helsingistä Los Angelesiin, vuokra-auto alle ja ajelemaan. Majoitus oli varattu etukäteen vain ensimmäiseksi yöksi.

– Meillä oli karkea suunnitelma, että missä kierrellään ja mitä käydään katsomassa. Matkan edetessä varattiin majoituspaikat netin kautta, vapaata tilaa löytyi hyvin.

Hynnisiä kiinnosti eniten kierrellä maaseudulla, mieluusti pienempiä teitä pitkin. Muutama nimekäs paikka jäi erityisesti mieleen.

– Death Valley, Kuolemanlaakso, oli uskomaton paikka. Se oli karu kuin kuussa olisi käynyt, vihreätä ei ollut missään. Kuolemanlaakso on maailman kuumin paikka, nyt siellä oli +35 astetta. Myös Hooverin pato ja Grand Canyon olivat kokemisen arvoisia.

Huoltoasemayrittäjää kiinnostivat luonnollisesti sikäläiset asemat.

– Huoltoasemat olivat pienempiä kuin meillä, niissä oli harvoin ravintoloita. Tarjolla oli pikaruokaa ja kyljessä pieni vähävalikoimainen myymälä. Isompien teiden varsilla näimme kyllä uusia asemia, joissa oli isot myymälät, ravintoloita ja pikaruokaketju rinnalla.

Huomiota herätti pikaruokakulttuuri.

– Se on aivan eri mittakaavassa kuin täällä. Pikaruokaloita on joka paikassa, ei siellä varmaan tehdä ruokaa juurikaan kotona. Kaikki käyvät hakemassa valmista autolinjalta, ja perheet käyvät pikaruokaloissa jopa aamupalalla. Varmaan monet syövät ulkona joka päivä.

Hynniset näkivät toki hienoja ruokakauppojakin, joissa valikoimat olivat valtavia.

– Luomu-, kasvis- ja lähiruoka ovat nousemassa. Matkan varrella näkemämme puutarhat olivat valtavia.

Matkan jälkeen arjen työt olivat odottamassa. Nyt on kiire tehdä ympäristöilmoitus, joka on jätettävä vuoden loppuun mennessä.

– Kun paperit tulivat, niistä ei ensin ymmärtänyt mitään. Ilmoitus koskee polttoaineiden jakelua ja kaikista vanhoista muutoksistakin pitää kirjata tiedot, mistähän ne sitten löytyvätkään. Mutta kaikki asemat ovat saman edessä. Emoyhtiö Nesteen puolelta löytyy onneksi jo neuvoja.

Kaiken kaikkiaan viranomaisvalvonta on lisääntynyt ja lisääntyy koko ajan. Yrittäjäpariskunnalla riittää paperitöitä perustyövuorojen lisäksi.

Setvinnän aihetta tuovat myös sähköautot. Missä vaiheessa olisi asennettava latauspistokkeet?

– Iso muutos on odotettavissa muutaman vuoden sisällä. Pistokeasiaa on varovasti suunniteltu, mutta toteutuksen aikataulua ei ole lyöty lukkoon. Kyseessä on iso investointi, puhutaan kymmenistä tuhansista euroista.

– Latausjärjestelmät kehittyvät niin nopealla vauhdilla, että tämän päivän laite voi olla jo ensi vuonna vanhanaikainen, joten on tarkkaan mietittävä, miten edetään.

Järjestelmän voi rakentaa itse tai yhdessä toisen toimijan kanssa. Sen voi jättää myös kokonaan ulkopuolisen hoidettavaksi, mutta siinä vaiheessa herää kysymys: mistä kate?

– Ulkopuolisia toimijoita kiinnostavat isot liikennevirrat, eivät ne ensimmäisenä tule Karvion kaltaisille kylille. Mutta kehitystä on nyt seurattava tarkasti.