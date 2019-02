Valamon blini-illan suosio yllätti

”Ruoka ei lopu kesken!”, lupasi Tiina Kaltio tarjoilujen alkaessa. Pöydät notkuivat mäti- ja kylmäsavulohitäytettä, sienisalaattia, kananmunahakkelusta ja voisulaa. Tuomas Sopanen saapui blini-iltaan Varkaudesta.

Vankalla kokemuksella loihdittuja maukkaita blinejä, herkullisia tuoksuja, ystäviä, naurua sekä jutustelua – Heinäveden Musiikkipäivien yhteistyössä Valamon luostarin kanssa järjestämästä perinteisestä tasokkaan musiikin siivittämästä blini-illasta kokoonnuttiin tänä vuonna nauttimaan harvinaisen suurella porukalla. Ravintola-kahvila Trapesan keltainen ja punainen ruokasali täyttyivät viime lauantaina ääriään myöten ja tulijoita olisi ollut lisääkin.

– Ihmiset soittelivat vielä lauantaina, että vieläkö voisi ilmoittautua. Ensi vuonna pitää katsoa järjestelyt niin, että kaikki halukkaat pääsisivät, Leena Vlasoff kertoili väenpaljoudesta yllättyneenä ihmisten tulviessa sisään.

Tapio Mäkitalolla on blinien tekemisestä 15 vuoden kokemus. Ulla Happonen lähdössä viemään blinejä ruokasalien puolelle.

Vieraiden virittyessä tunnelmaan keittiön puolella aherrettiin täyttä vauhtia. Ilmoittautuneita oli ravintolapäällikkö Tapio Mäkitalon mukaan 120 ja näin suuressa mittakaavassa hänkään ei blinejä ennen ollut valmistanut. Vuosien varrella Mäkitalo on työskennellyt myös arvostetuissa helsinkiläisissä ravintoloissa.

– Se on makukysymys, mistä tykkää. Ei tähän mitään erityistä salaisuutta ole, kunnon kärventämistä vain, Tapio vitsaili.

– Voita on tähän mennessä kulunut 15 kiloa, hän nauroi alkuillasta käännellessään seitsemällä pienellä pannulla valmistuvia blinejä.

– Oikein hyvää on, täyttävää, kiitteli Riikka Pakarinen Anne Huomanin myötäillessä.

– Kotona tulee tehtyä blinejä joka vuosi ja lapsetkin tykkäävät. Mutta eivät ne näin hyviä ole, Valamon ruoka on aina todella maittavaa, Natalja Tossavainen ylisti ruokailun lomassa.

Munkki Andreaksen ovat pitäneet kiireisenä muun muassa viini-ja viskimarkkinoinnin edustustehtävät, jotka ovat keväällä lisääntymään päin. Hän on myös musiikki-ihmisiä.

– Pidän kovasti esimerkiksi Beethovenista ja etenkin Bachista, Sibeliusta kuuntelen myös, hän jatkoi listaa.

Musiikkipäivien taiteellinen johtaja Erkki Lasonpalo (vas.) hauskuutti välikevennyksillään ja taituroi viulusta upeita säveliä pianisti Joel Papinojan säestyksellä. Oikealla laulajat Virva Puumala ja Juhana Kotilainen.

Illan aikana saatiinkin kuulla myös suomalaista musiikkia. Vatsat täynnä oli hyvä suunnata tarkkaavaisuus esityksiin, jotka jaksottivat illan kulkua ja johdattelivat mukanaan eri maihin kiinalaisesta viulu-pianomusiikista aina Espanjan andalusialaisiin vivahteisiin.

Illan loppua kohden tunnelma tiivistyi entisestään ja laulajien näyttelijäntaidotkin tulivat esille, kun Juhana Kotilainen tulkitsi kaksi kappaletta amerikkalaisen Tom Cipullon laulukokoelmasta Another reason why I don’t keep a gun in the house. Mikäli niistä ensimmäinen, särmikäs tango Embrace ei vielä saanut yleisöä aivan naurun partaalle, viimeistään toisen kappaleen hulvaton tulkinta ja eläytyminen villitsi kuulijat palkitsemaan esityksen raikuvilla aplodeilla bravo-huudahdusten kera.

Juhana Kotilainen eläytyi hienosti amerikkalaisen säveltäjän Tom Cipullon kappaleisiin muun muassa Embrace (suom. Syleily)-laulun aikana.

Tuore Lappeenrannan laulukilpailujen voittaja, sopraano Virva Puumala ihastutti illan mittaan äänellään, joka täytti ruokasalien jokaisen nurkan.

– Menen kappaleisiin tekstit edellä. Kunhan sisäistän sanat, pääsen sitten sisälle lauluun. Esimerkiksi Kuulan kappaleissa on hyviä sanoituksia, hän kertoi laulettuaan Toivo Kuulan Paimenet. Puumala osallistuu kansainvälisellä tasolla merkittävään Mirjam Helin-laulukilpailuun Helsingissä tänä keväänä.

Illan päätteeksi Heinäveden musiikkipäivien taiteellinen johtaja Erkki Lasonpalo paljasti paikalle tulleille myös hieman ennakkotietoja ensi kesän Musiikkipäivistä, joissa tahtipuikkoa heiluttamassa nähdään hänen lisäkseen Leif Segerstam ja Santtu-Matias Rouvali.

– Musiikkipäivien paras kattaus tähän mennessä koetaan tulevana kesänä”, hän paljasti innosta puhkuen.

Terttu Happonen piti iltaa kaikin puolin onnistuneena myös kuljetusjärjestelyiden osalta.

– Kirkonkylältä lähtenyt bussi oli muutamaa paikkaa vaille täysi, hän kertoi lähtiessään takaisin linja-autolle rennon ja lämminhenkisen illan jälkeen.