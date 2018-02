”Tähän astisen elämäni jännittävin kokemus”

Fiilistelyä Telakan parkkipaikalla jännittävän kuvauspäivän jälkeen. Annikalla oli tukena oma siskonsa Elise Rissanen sekä ystävänsä Marjaana Ritanen.

– Puhelin pirisi ohjelman jälkeeen semmoiset kolme tuntia yhtä mittaa ja aikaa meni vastaillessa viesteihin, kertoo heinäveteläinen Annika Pehkonen, jonka aloitus The Voice of Finland -ohjelmassa torstai-iltana oli varma ja vakuuttava. Kaikkien tämän kauden valmentajien Toni Wirtasen, Olli Lindholmin, Redraman ja Anna Puun tuolit kääntyivät ja he kehuivat Annikan kaunista ääntä ja tarinan kerrontaa. Valmentajista Annika valitsi Redraman tiimin.

Annika katsoi avausjakson torstai-iltana kotona yhdessä kaksivuotiaan Jami-poikansa kanssa.

– Janne oli iltavuorossa töissä just samaan aikaan, mutta puhelinyhteydessä, jotta kuuli ohjelman. Hän kävi myös heti Ruudusta katsomassa mun pätkän. Ylpeä ja liikuttunut. Itseäni jännitti aivan hirveästi millaisena ohjelma tulee ulos varsinkin haastattelujen osalta. Onneksi ei ollut niin tönkköä kuin pelkäsin.

Haastattelut olivat tosi kuumottavia paikkoja.

– Sanoinkin, että ilmaisen itseäni paremmin laulamalla kuin puhumalla, mikä on ihan totta. Kameran edessä tuli hyvin tietoiseksi omista virheitä. Kelasin pitkään jälkikäteen päässäni, että mitä sitä tulikaan sanottua. Apua!, entä jos ne käyttää sen ja sen pätkän, jossa kuulostin ihan hölmöltä. Pahin pelko oli, että kuulostan ylimieliseltä, kun menin sanomaan, että olen ammattilainen. Toisaalta eihän minulla muuta ammattia kuin muusikon ammatti olekaan.

Kun perhe yhdessä perjantaiaamuna jutteli edellisillan televisiolähetyksestä, Jami-poika innostui niin, että alkoi esittämään omaa lauluaan.

– Meillä on kotona karaokevehkeet. Jami kyllä heti tarttuu mikrofoniin, jos jossakin sellainen on. Hän se oikeastaan on meidän perheen stara, Annika nauraa.

Annika esitti aloitusjaksossa Dixie Chicksin kappaleen Not Ready To Make Nice.

– Minulla oli muutamia vaihtoehtoja tarjolla. Onneksi sain laulaa juri tämän, koska sillä on itselleni hyvin henkilökohtainen merkitys.

Treenipäivänä ennen kuvauksia jokaisella kilpailijalla oli mahdollisuus harjoitella pari kertaa bändin kanssa. Aivan kylmiltään ei lavalle tarvinnut mennä.

– Ohjelman idea on se, etteivät valmentajat näe ja kuule kilpailijoita ennen kuin kääntävät tuolinsa. Treenipäivät olivatkin hyvin tarkoin varjeltuja sen suhteen, että valmentajat eivät ole paikalla ja saa vihiä tulevasta.

Annika esiintyi bootseissa ja farkkuasussa.

– Esiintymisasun valinta olikin varsinainen kriisin paikka. Minulla oli vielä edellisenä päivänä pari vaihtoehtoa, joista sitten valitsin nämä. Halusin mennä bootseissa, jotta vaatetuksesta tulisi mun country-henkisyys ilmi. Nämä ihanat bootsit löysin syksyllä nettikirpparilta. On minulla toki monia muitakin, mutta näistä tuli nyt tv-bootsit.

Annika sanoo, että country on kevyen musiikin tyylilajeista hänelle se kaikkein läheisin. Pop Jazz -opiston käynyt ja muusikoksi valmistunut Annika suoritti kahtena viimeisenä opiskeluvuotena suurimmat näyttökeikkansa juuri countrybändin kanssa.

– Opistossa kyllä käytiin kaikki kevyen musiikin tyylit lävitse humpasta rokkiin.

Tukena kuvauksissa olivat Annikan sisko Elise Rissanen ja musiikkilukioaikojen ystävä Marjaana Ritanen, mikäli Annikan mukaan oli hyvä asia. Odottelua oli paljon ja se oli piinaavaa.

– Heillekin tämä oli jännä paikka. Sisko oli tunteella mukana jo alusta saakka, ja pelkäsi miltä se näyttää televisiossa, kun heti minun lavalle mentyä hänen kyynelkanavansa aukenivat. Sisko sanoikin, että hänellä on yhtä hyvät itkunlahjat kuin Annikalla laulun lahjat.

Pahin piina on jo takana, mutta riittää jatkossakin jännitettävää, kun siirrytään kisan seuraavaan vaiheeseen, jossa nähdään kaksintaisteilut. Ennen sitä nähdään loputkin Ääni ratkaisee -jaksot, joissa parhaat laulajat ryhmittyvät valmentajien tiimeihin.

The Voice of Finland jatkuu jo tänään perjantaina kello 20 Nelosella nähtävällä jaksolla.

Juttua korjattu kello 14.33 kilpailun kulun ja tulevien jaksojen osalta.