Syyrialaispakolaiset tulevat syyskuussa

Heinävesi vastaanottaa 29. syyskuuta pakolaisleiriltä tulevia syyrialaispakolaisia. Kunta teki aiemmin päätöksen noin 20 pakolaisen vastaanottamisesta ja silloin etusijalle asetettiin lapsiperheet. Sopimus pakolaisten vastaanottamisesta allekirjoitetaan piakkoin ELY-keskuksen kanssa. Syyrialaiset valikoituivat tänne, koska heitä on sijoitettu myös Juvalle ja Varkauteen. Saman kulttuuritaustan omaavia perheitä on lähiseudulla.

Pakolaiset sijoitetaan As Oy Vihantolan kerrostaloon, jossa kunnalla on useita vapaita huoneistoja. Yksi niistä on jo remontoitu, toista remontoidaan parhaillaan ja loput ehditään remontoida ennen syksyä. Pakolaisten on arvioitu tarvitsevan noin puolenkymmentä asuntoa perhekoosta riippuen. Asuntojen kalustamiseen on mahdollista saada avustusta, mutta myös lahjoituksia toivotaan.

– Pakolaiset maksavat vuokraa asumisestaan ja saavat siihen Kelan asumistukea. Meillä on kunnassa tällä hetkellä kaksi uutta henkilöä työllisyyttä hoitamassa, joista esimerkiksi työllisyyskoordinaattorin työpanosta voitaisiin osoittaa pakolaisten asioiden hoitamiseen, kunnanjohtaja Riitta A. Tilus esitteli alustavia suunnitelmia maanantai-iltaisen valtuuston kokouksen päätteeksi.

Pakolaiset pääsevät erilaisten tukitoimien piiriin ja heille on laadittava esimerkiksi kotouttamissuunnitelma.

– Soisalo-opiston toimintaa voitaneen tässäkin hyödyntää, Tilus arveli.

Kunta saa korvauksina yli 7-vuotiaista pakolaislapsista 2300 euroa vuodessa ja alle 7-vuotiaista 6845 euroa vuodessa.

– Kun kyse on kiintiöpakolaisista korvausta maksetaan kunnalle vuotta tavallista pidempään. Lisäksi on mahdollista saada niin sanottua bonusrahaa 20 000 euroa, kunnanjohtaja Riitta A. Tilus selvitti.