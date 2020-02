Suvi Malinen käyttää välivuoden varusmiespalvelukseen

Alikersantti Suvi Malinen palvelee Kainuun Prikaatin 2. jääkärikomppaniassa Kajaanissa. Viime vuoden heinäkuussa palveluksensa aloittaneen nuoren naisen armeija-aika on sujunut hyvin, sillä hän pääsi peruskauden jälkeen toiveidensa mukaisesti AUK:iin eli Aliupseerikouluun. Sen Suvi suoritti tykistön puolella toisessa tuliasemapatterissa: kranaatinheitinjoukkueen tulitoiminta-aliupseerina, joka muutti tulenjohtajilta tulleet tulikomennot heittimistön ampuma-arvoiksi.

Tammikuussa Suvi aloittikin sitten jo uusien alokkaiden kouluttajana yhdessä muiden alikersanttien kanssa.:

– Muodon seasta muodon eteen, Suvi muotoilee.

Toisen Jääkärikomppanian 40 varusmiehen kokoista neljättä joukkuetta kouluttaa kaikkiaan kahdeksan alikersanttia. Suvin vastuulla on kymmenen alokkaan ryhmä.

– Onneksi peruskoulutuskaudella opitut taidot ovat jo itsellä selkärangassa.

P-kaudella harjoitellaan sotilaan perustaitoja: maastotaitoja ja ammuntaa.

– Ennen armeijaa olin itse ampunut lähinnä vesipyssyllä. Alussa ampuminen tuntui hankalalta, mutta ampumataitotestissä sain jo hyvin osumia: ampumamerkin ja kuntoisuusloman.

Suvi muistaa kuinka häntä itseään ärsytti alussa se, että pitääkö jokaisesta asiasta sanoa ja antaa palautetta. Nopeasti siihen kuitenkin tottui.

Naisena Suvi ei sano kohdanneensa mitään negatiivista.

– Kukaan ei ole nillittänyt vastaan. En sano turhasta. Pidän itseäni reiluna ja rempseänä eikä se ole vähentänyt omaa auktoriteettia.

Tähän mennessä vaikuttavin johtajakokemus oli valvoja-apulaisen viikon pituinen tehtävä. Suvi vastasi silloin toisen alikersantin kanssa jääkärikomppaniasta, johon kuuluu 143 varusmiestä ja alikersantit.

– Muutamalta kaverilta oli karvahattu hukassa, ilmeisesti varastettu. Sanoin, että jos ei ala löytymään, niin tulee täysvarustustarkastus. Ja löytyiväthän ne. Täällä jos yksi mokaa, niin kaikki kärsii.

Suvi kirjoitti Joensuun lyseon lukiosta viime keväänä ja päätti käyttää välivuotensa supisuomalaisella tavalla.

– Unelma-ammatit ovat vaihtuneet, mutta armeija on pysynyt, muistelee Suvin äiti Eija Malinen tyttärensä tulevaisuuden haaveita. – Voi, voi miten se nyt siellä, päivitteli puolestaan isoäiti, joka ei armeija-ajatuksesta isommin innostunut.

Eija kertoo jäävänsä isän ja tyttären välisten keskustelujen ulkopuolelle, kun nämä vertailevat inttikokemuksiaan.

– Pasi tuntuu ihan nuortuvan, kun innostuu niin.

Palvelukseen astumispäivänä valtavan varustesäkin raahaaminen varusvarastolta omaan tupaan on jäänyt monen mieleen.

– Minulla oli rynkky ja kolme säkillistä tavaraa. Oma tupa oli toisessa kerroksessa ja sinne päästyäni soitin äidille ja sanoin, että mitenkähän tulen pärjäämään tulevan vuoden.

Naisille on Kajaanissa varattu kaksi erillistä tupaa. Julkisuudessa kuultuja aikeita kokeilusta, jossa sekä miehet ja naiset majoitettaisiin varusmiespalveluksen ajaksi samaan tupaan, Suvi ei kannata vaikka esimerkiksi metsässä ei olekaan ollut mitään ongelmia majoittua samassa teltassa varusmiesten kanssa.

– Menee vaikeaksi, jos pitää kaapin takana vaatteet vaihtaa ja piilotella.

Suvilla olisi mahdollisuus hakea armeijan palvelukseen varusmiespalveluksensa jälkeen, mutta hän kokee, ettei se työ ole loppujen lopuksi sitä, mitä hän todella haluaa. Sen sijaan logopedia eli puheterapeutin työ kiinnostaa. Ensimmäisellä hakukerralla ei vielä tärpännyt, mutta Suvi aikoo yrittää uudestaan.

Pitkäaikainen harrastus, tanssi on tällä hetkellä tauolla. Liikunnallinen Suvi on tanssinut streetdancea, hiphoppia ja housea. Viimeisiin haltuunotettu tanssilaji on twerkkaus. Kännykkävideo todistaa, että myös inttikaverit ovat uskaltaneet kokeilla sitä lämmitellessään.

Varusmiespalvelus on varautumista sotaan vaikkei sitä tulekaan ajatelleeksi.

– Marssiessa mietin, kun reppu painoi liikaa ja paleli, että kuitenkin mitätön vaiva siihen nähden, mitä oikeassa sodassa on koettu.

Teksti ja kuvat: Eija Kvintus

Edit: Pe 10.04: Korjattu hihamerkkikuvan kuvatekstista koulutushaaramerkki tykistöstä kranaatinheitinkomppaniaksi.