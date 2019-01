Sari lopetti odottelun: Vuoden heinäveteläinen ahertaa nyt tanssilavan eteen

Kiitoksena ja tunnustuksena aktiivisesta heinäveteläisten hyväksi tehdystä työstä Heinäveden Rotaryklubi palkitsi Sari Turusen Vuoden heinäveteläisenä. Kunniakirjassa komeilee rotarien 2017-2018 teeman logo: Ole innostaja. Juuri innostajaksi Sari on koettu.

– On hienoa saada tunnustusta, joskin itselleni on tärkeintä, että läheisilläni on hyvä olla, Sari painottaa. Hän pitää haasteista ja asioiden suunnittelusta.

Työpaikkansa ikkunasta Sari katseli Pikkulin puistoa muutama vuosi sitten ja mietti, että puistohan meillä on, mutta sillä ei ole mitään käyttöä. Joensuusta Heinävedelle muuttaneelle puisto oli aina ollut tärkeä.

Sari päätti lopettaa odottelun.

– Kesällä 2014 järjestin puistoon vilttikirppiset. Kirkonkylän kyläyhdistys on huolehtinut järjestelyistä sen jälkeen.

Seuraavana vuonna Sari mietti, että olisihan mahtavaa, jos puistossa olisi tekemistä talvellakin. Heräsi ajatus jäänveistotapahtumasta.

– Otin yhteyttä Suomen Ladun Jäälinna-kiertueeseen, hankin sponsorit ja saimme veistäjiksi maailmanmestarit Jakutiasta, Siperiasta. Kyläyhdistys tuli mukaan taustayhteisönä.

Tapahtuma onnistui hyvin, väki tuli ihmettelemään, mitä mestarit saavat aikaan Kermajärvestä nostetuista jäistä. Teokset säilyivät ihasteltavina pitkään. Lasten mielestä parasta puistossa oli liukumäki, jollainen rakennettiin puistoon myös toissa ja viime talvena.

Keväällä Sari Turunen havahtui aseman lohduttomaan ulkonäköön junamatkustajan silmin. Pian neuvottelut Liikenneviraston ja asemarakennuksen omistajan kanssa johtivat poikkeusluvan turvin talkoisiin asema-alueella. Yhteensä kymmenen henkeä ilmoittautui mukaan vanereilla peitettyjen asemarakennuksen ikkunoiden somistamiseen ja piha-alueen kohentamiseen. Sari on tyytyväinen kokonaisuuteen, vaikka siisti nurmi ja odotuspenkki vielä puuttuvatkin.

Sari Turunen listaa Kermankosken lavan kunnostustöitä: kahvion siipi, bändihuoneen remontointi, wc:t, lavan katto, parkkipaikan kunnostus, rantojen raivaaminen… Työt ajoittuvat useammalle vuodelle.

Nyt kehittämisen kohteena on Kermankosken tanssilava.

– Lavan omistava Heinäveden Hyrske pyysi minua toiminnan vetäjäksi. Vaarana oli, että tanssit loppuvat, koska talkoolaiset olivat vähissä, eikä tuottoakaan oikein tullut tanssijoiden kadotessa.

Sari tarttui tuumasta toimeen, ja kesällä järjestettiin viidet avoimet tanssit ja yksi yksityistilaisuus.

– Ensimmäisenä iltana olimme helisemässä, kun talkoolaisia ei ollut tarpeeksi. Kukaan muu ei uskonut, että väkeä tulisi niin paljon. Jokaisena iltana oli keskimäärin yli 300 ihmistä. Sen jälkeen vapaaehtoisia tuli lisää mukaan, heidän joukossaan myös perustamani Heinäveden Lavatanssijoiden ihmisiä. Ja edelleen jokainen on tervetullut joukkoon.

Lava täyttää ensi vuonna 60 vuotta.

– Luvassa on kuusi tanssi-iltaa, ainakin kaksi yksityistilaisuutta ja neljä kesäteatteriesitystä. Lavalle saapuu laulunäytelmä Kari Tapio – 15 kesää.

Juhlavuoteen sisältyy historianäyttelyn kokoaminen. Näyttely avataan lavan avajaistanssien yhteydessä kesäkuussa.

Tulevien vuosien suunnitelmissa on lavan remontointi. Hankehakemus on vetämässä Piällysmies ry:ssä.

– Saimmepa rahaa tai emme, tanssilattian perustukset on pakko korjata keväällä.

Anna-Mari Tyyrilä