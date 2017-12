Sähkökatkostilanne paheni yön aikana – pitkiin katkoksiin syytä varautua

Keskiviikon ja torstain välisenä yönä nollan vaiheille lauhtunut sää on lisännyt lumen painoa puiden oksilla ja taivuttanut puita sähköjohdoille laajalla alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä. Heinävedellä on torstaiaamuna ilman sähköä 536 asiakasta. Suurin vika-alue on Viitalahdessa ja Lajunlahdessa sekä Petruma-Sarvikumpu -alueella.

Vika-alueiden rajauksia on jatkettu läpi yön ja sähköä on järjestelty niille johto-osuuksille, joille se on ollut mahdollista. Päivän valjetessa sähköttömiä talouksia oli Pohjois-Karjalan Sähkön alueella kaikkiaan yhteensä 11 000. Tällä hetkellä vikojen kimpussa on 160 henkeä ja apuvoimia on tilattu muualta Suomesta lisää noin 50 henkeä. Vikojen kartoituslentoja tehdään kahdella helikopterilla ja puiden poistossa on mukana metsäkoneita ja sahalaitteistolla varustettu helikopteri. Toinen sahauskopteri saadaan töihin lauantaiksi.

-Korjauksissa keskitytään tällä hetkellä 20 kilovoltin runkolinjavikojen selvittämiseen ja heti sen jälkeen on pienjännitelinjojen vuoro. Vika-alueiden laajuudesta ja vaikeista olosuhteista johtuen sähköjen palauttaminen voi nyt kestää joillakin alueilla pitkään, jopa vuorokauden mittaiset sähkökatkot ovat nyt mahdollisia, harmittelee suurhäiriöjohtaja Matti Pesonen.

-Kaikki mahdollinen kuitenkin tehdään, että katkosten pituudet jäisivät inhimillisiksi. Tilannetta helpottaisi huomattavasti, jos keli pysyisi nyt plussan puolella pidempään ja tulisi hieman tuulta, jolloin puiden lumikuorma alkaisi keventyä. Tähän saakka keliolosuhteet ovat olleet oikeastaan hankalimmat mahdolliset niin lämpötilan kuin lumentulokin puolesta.Sääennuste lupaa loppuviikolle nollan vaiheilla olevaa lämpötilaa ja lisää lunta parina seuraavana yönä. Lumisade voi muuttua vesisateeksi kelin lämmetessä.

Johdoille kallistuneita puita ei saa mennä poistamaan omin voimin, vaan asiakkaat voivat ilmoittaa sähkönjakelua vaarantavista ja kallistuneista puista sähköpostilla osoitteeseen vikapaikka@pks.fi tai soittamalla asiakaspalveluun 013 2663 100. Vikatilannetta voi seurata myös Katkot-palvelusta osoitteesta katkot.pks.fi.