Sähkökatkoja voi tulla loppuviikon aikana runsaasti lisää

Lumisateiden vyöry Suomen yli ei ota sääennusteen mukaan loppuakseen lähimmän viikon aikana. Seuraava lumilähetys on tulossa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ja se tuo lämpenevän kelin myötä mukanaan noin kymmenen senttiä märkää lunta lisää entisten päälle. Jakeluhäiriöiden mahdollisuus kattaa sen jälkeen koko toimialueen ja vikamäärät voivat painavamman lumen myötä moninkertaistua. Joulun pyhien lumisateiden jäljiltä sähköttä oli enimmillään vajaat kolme tuhatta asiakasta. Jäljellä olevat viat saataneen korjattua tiistaina.

Vikojen korjaamisen ja ennalta ehkäisyn kimpussa on tällä hetkellä yli sata asentajaa, toimihenkilöä ja metsäurakoitsijaa. Vaikeimpia kohteita raivataan kallistuneista puista vapaaksi myös metsäkoneilla ja keskiviikkona vikapaikkoja kartoitetaan useamman helikopterin voimin, joten täysi rähinä on nyt päällä. Helpotusta tilanteeseen on näköpiirissä aikaisintaan ensi lauantaina, jolloin on luvattu hetkeksi suojasäätä.

Vaikeasta tykkylumitilanteesta ja jatkuvista lumisateista huolimatta sähköttömien asiakkaiden määrä on pysynyt huomattavasti pienempänä kuin aikaisempien vuosien tykkyhäiriöissä. Suurimpana syynä tähän ovat viime vuosina tehdyt voimakkaat investoinnit johtokatujen leventämiseen puuvarmoiksi, taajamien maakaapeloinnit sekä johtojen siirtäminen teiden varsiin. Sähköntoimitusvarmuuden parantaminen jatkuu tulevina vuosina samalla tahdilla.

Johdoille kallistuneita puita ei saa mennä poistamaan omin voimin, vaan asiakkaat voivat ilmoittaa sähkönjakelua vaarantavista ja kallistuneista puista sähköpostilla osoitteeseen vikapaikka@pks.fi tai soittamalla asiakaspalveluun 013 2663 100.