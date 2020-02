Rasmus ja Veeti ovat kaksosia, mutta hyvin erilaisia persoonia

Rauhallinen Rasmus ja vilkas Veeti kulkevat eri harrastuksissa, mutta tykkäävät pelata pleikkaria yhdessä.

Rasmus ja Veeti Korhosella on ikäeroa tunti ja kymmenen minuuttia. Rasmus on pojista vanhempi. Äiti Hannamari Korhonen kertoo, että 3270 ja 2770 grammaa painaneet kaksospojat köllivät ennen syntymäänsä jalkapohjat vastakkain. Se ei kuitenkaan ollut enne mistään, sillä pojat ovat toistensa parhaita kavereita ja tulevat sitä olemaankin koko elämänsä.

Persoonallisuuserot olivat kuitenkin tunnistettavissa jo ennen syntymää. Veeti potki ja pyöri huomattavasti enemmän kuin Rasmus. Ehkäpä se viittasi jo silloin siihen, että jalkapallosta voisi tulla hänelle jonakin päivänä harrastus. Veeti on myös vilkkaampi, sosiaalisempi ja heistä se, joka pulisee koko ajan. Kuin Runeberg suorastaan.

Rasmus puolestaan on harkitseva ja järjestelmällinen.

– Jos ei vaatekaappiin katsota. Pienenä Rasmuksella olivat pikkuautotkin hyvässä järjestyksessä maton reunalla, äiti Hannamari kertoo ja kuvaa poikaansa myös pohdiskelija- ja tutkijaluonteeksi, joka kyselee ja miettii asioita tarkkaan.

– Pitää kysellä, ettei tarvitse isona kysyä, Rasmus perustelee.

Rasmus myös viihtyy paremmin yksinäänkin, kavereita ei tarvitse aina olla lähellä.

Pojat ovat saaneet olla syntymästä asti omia yksilöllisiä persooniaan. Hannamari ei esimerkiksi ole lähtenyt pukemaan heitä samanlaisiin vaatteisiin. He eivät ole identtisiä. Rasmus on isompi ja tummatukkainen, Veeti vaaleampi ja hintelämpi.

Hannamari pitää hyvänä myös sitä, että esikoulusta lähtien, nyt viidettä luokkaa käyvät pojat ovat olleet eri ryhmässä. Veetinkin mielestä se on ihan ookoo. Rasmus kertoo ehdottoman hyväksi puoleksi sen, että kun toinen ei näe, mitä toinen tekee, niin joka asiaa ei kerrota äidille.

Kummallakin on omat harrastuksensa. Rasmus laskee olleensa jo viisi vuotta palokunnan nuoriso-osastossa. Välillä oli yksi välivuosi. Veeti kertoo tykkäävänsä partiosta. Kotona he pelaavat pleikkaria yhdessä kavereidensa kanssa netin kautta.

Poikien isosisko Suvituuli oli kolmevuotias, kun pikkuveljet syntyivät.

– Kokemusta oli jo lastenhoidosta. Mutta kun siihen syntyi samaan aikaan kaksi vauvaa, niin ensimmäiset puoli vuotta menivät sumussa, Hannamari muistelee.

Kahden kuukauden iässä pojilla todettiin erilaisten vaivojen jälkeen maitoallergia, ja kummatkin siirtyivät erikoismaitoihin. Ja vieläpä erimerkkisiin, joten maitojauheita sekoiteltiin tiuhaan eri purkeista.

– Alussa poikia oli syötettävä kolmen tunnin väleihin. Toinen oli hereillä, kun toinen nukkui. Meni jonkin aikaa ennen kuin heidät sai käännytettyä samaan rytmiin, Hannamari muistelee.

Kytkös veljesten välillä on löystynyt iän myötä.

– Nuorempana he touhusivat huomattavasti enemmän keskenään, mikä oli hyvä, sillä ei tarvinnut miettiä heille tekemistä tai onko kaveria leikkeihin. He myös selvästikin tiedostivat, missä toinen on ja jos jotain ostettiin, niin veljelle piti ostaa myös. Isosiskoa unohtamatta.

Vielä ei ole sitä, että toinen arvaisi, mitä toinen aikoo sanoa tai tehdä.

Eija Kvintus