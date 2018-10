Puijolle ei vielä ostajaa

Jorma Vänttinen Saimaan Laivamatkoista: Usko tavalla tai toisella toteutuvaan jatkoon on vahva.

Sonja Ahtinen

M/S Puijo on liikennöinyt Heinäveden reitin ainutlaatuisissa kansallismaisemissa 26 vuoden ajan. Matkustaja-aluksia on Savonlinnan ja Kuopion välillä kulkenut kokonaisuudessaan jo reilusti yli sata vuotta vuodesta 1906 lähtien.

Tällä hetkellä Puijo-laiva on talviteloilla Savonlinnan matkustajasatamassa odottelemassa jatkoa. Saimaan Laivamatkat Oy:n toimitusjohtaja Jorma Vänttinen jäi virallisesti eläkkeelle pari vuotta sitten, ja nyt 65 vuotta täyttänyt mies hakisi toiminnan jatkajaksi mielellään nuorempaa sukupolvea.

– Uskon ja toivon, että Puijo liikkuu Heinäveden reitillä jatkossakin. Laiva on suunniteltu ensisijaisesti pidempää reittiä varten, mitä tukevat muun muassa hyvät keittiö-, ravintola- ja matkustamotilat, Vänttinen selventää.

– Jos risteilyille ei löytyisi jatkajaa, ääritapauksessa alus esimerkiksi siirtyisi ehkä lyhytristeilyajoon tai muuhun vastaavaan. Mitään aikarajaa ei ole, milloin ostajan olisi niin sanotusti hyvä ilmaantua, mutta luulen Matkamessujen aikaan tammikuun lopulla jonkinlaisen suunnitelman Puijon tulevaisuudesta olevan kehiteltynä.

Myynnissä on joko laivayhtiö tai laiva. Mikäli siis Saimaan Laivamatkojen ulkopuolinen yritys on halukas ostamaan vain laivan eikä siihen liittyvää järjestelmää, on sekin mahdollista. – Vaihtoehtoja, kuinka liikennöintiä voidaan jatkaa, on monia.

Saimaan Laivamatkat on Lintulan luostarin ja Marjamäen Pappilan lisäksi mukana kaksivuotisessa yritysryhmähankkeessa, jossa tavoitteena on luoda laivamatkailua ja maalla tapahtuvaa ohjelmaa yhdistävä matkailutuote. Siinä laivaa hyödynnettäisiin kulkuvälineenä luostarin ja Pappilan välillä. Jos laiva menisi kaupaksi, hanke pystyisi siirtymään helposti uudelle omistajalle.

Vänttisen mukaan esimerkiksi majoituspuoli olisi hyvä saada kuntoon Heinävedellä, jotta yritysverkko vahvistuisi.

– Meidänkin yksi tavoitteemme olisi jättää matkustajia yöksi Heinävedelle, josta löytyy kesäisin monia eri yritysten tarjoamia aktiviteetteja, Vänttinen sanoo.

Heinäveden vesillä liikennöi kesäisin toinenkin alus, Valamon luostarista kanaville ja Lintulan luostariin sekä Juojärvelle liikkuva M/S Sergei. Toimitusjohtaja arvelee, että laiva jatkaa liikennöintiä ensi kesänäkin. Sitä on vuokrattu vuosien aikana monille eri tahoille ja viimeisimpänä se on parin vuoden ajan kuulunut Saimaan Laivamatkojen nimen alle.

Monien muiden tavoin Vänttistä mietityttää kovasti brittiläisen kaivosyhtiön aie perustaa grafiittikaivos Heinävedelle.

– Talvivaaran jälkeen monia varmasti arveluttaa kaivoksen suunnittelu. Punnitsisin todella tarkkaan mahdollisten hyötyjen ja haittojen suhteen, sillä kyseessä on maisemallisesti niin arvokas ja herkkä alue. Kaivos voi olla hyvin merkittävä uhka vesistölle sekä ylipäänsä Heinäveden ja koko Itä-Suomen alueen matkailuelinkeinolle.