Pro Heinäveden kasvot

Jukka Leppänen kertoo olleensa yhdistys- ja seuratoiminnassa mukana koko ikänsä.

Jukka Leppäselle vapaaehtoistyö on elämäntapa.

Anna-Mari Tyyrilä

Säynetkoskella perheineen asuva Jukka Leppänen on ehdolla valtakunnallisen Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajaksi. Teknisten töiden opettaja ei ole paljoa itsestään huudellut, mutta tänä vuonna mies ja nimi ovat olleet laajalti esillä kaivoshankeasiassa. Leppänen on hanketta vastustavan Pro Heinävesi -liikkeen puheenjohtaja.

– Olen ollut Heinäveden Luonnonystävien sihteerinä ja rahastonhoitajana yli kymmenen vuotta, ja minua pyydettiin tämän hankkeen vetäjäksi.

Leppänen oli järjestämässä kesällä ensimmäistä tiedotustilaisuutta, missä riskejä alettiin tuoda laajemmin esille. Sen jälkeen keskustelu kaivoksesta ja mahdollisista haitoista levisi kulovalkean tavoin.

Leppänen sanoo tekevänsä kaikkensa, ettei kaivosta Heinävedelle tule.

– Työ on tehtävä juuri nyt. Se tarkoittaa puheluita, viestejä, lukemista, kirjoittamista, tiedon etsimistä 2-3 tuntia päivässä – ja ajattelu sen päälle. Mietin asioita ajaessani töihin Juvalle, mutta kun tulen kotiin, ensin on aikaa perheelleni, sillä perheen tuki tälle työlle on ehdottoman tärkeä.

Työ Pro Heinävesi -liikkeessä on myös aktiivista tiedottamista ja yhteydenpitoa valtakunnantason päättäjiin.

– Olen soittanut kansanedustajille ja ministereille, ne ovat olleet hyviä puheluita. Nyt Love Saimaa -ryhmässä on mukana jo 17 kansanedustajaa.

– Vääjäämättä tämä prosessi johtaa kaivoslain muuttamiseen, mutta se on seuraavan hallituksen asia. Heinäveden tilanteeseen lakimuutos ei ehdi vaikuttaa, Leppänen näkee.

Kansalaisaktiivi sanoo olevansa 100-prosenttisen varma, ettei kaivosta perusteta.

– Nykyinen yhtiö ei pysty saamaan rikkipäästöjä kuriin. Se ei saa ympäristölupaa eikä sosiaalista toimilupaa. Kunnan, maakunnan ja kirkkojen huolenilmauksilla on iso vaikutus, entä kuinka kauan riittää sijoittajien usko?

Leppänen ei todellakaan ole asialla yksin, sen osoittivat kesällä tuhannet nimensä adresseihin kirjoittaneet. Hän kiittää Pro Heinäveden tiimiä, joka taustalla tekee töitä aktiivisesti ja toimii saumattomasti.

– Uskon vakaasti, että Pro Heinävesi kirjoitetaan historiaan.

Heinäveteläistynyt Leppänen on syntynyt Tuusulassa ja käynyt Iisalmessa peruskoulun ja lukion. Joensuussa hän opiskeli ensiksi puualan artesaaniksi ja jatkoi muotoilijaksi, missä vaiheessa perhe muutti Heinävedelle. Ensiksi koti perustettiin Kerma-talolle, pari vuotta sen jälkeen Säynetkoskelle

Leppäsellä on opettajavaimo ja neljä lasta. Opetustyön lisäksi hän vetää puutyö- sekä riistanhoito- ja metsästyskursseja Soisalo-opistossa.

Seura- ja vapaaehtoistoiminnassa hän on ollut mukana pienestä pojasta saakka. Hän kuvailee sitä elämäntavaksi, joka poikii hyvää.

Arvovaltainen raati valitsee Vuoden vapaaehtoinen -palkinnon saajan 10 eniten yleisöääniä saaneen joukosta. Omaa ehdokastaan voi äänestää Kansalaisareenan verkkosivulla lokakuun loppuun saakka.