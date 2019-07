Perjantai-illan kapellimestari Santtu-Matias Rouvali johtaa pian Lontoon Philharmonia-orkesteria ja haaveilee maanviljelystä

Nuori säveltäjälupaus Maxim Larionov sävelsi Musiikkipäiville tilausteoksen viime kesänä.

Sonja Ahtinen

Kapellimestari Santtu-Matias Rouvali vastaa iloisesti puhelimeen suoraan Lontoon sykkeestä kuljettajan suunnatessa kohti Thames-joen varrella sijaitsevaa hotellia. Matka Lontooseen konserttiin toukokuussa taittui turvallisesti sinivalkoisin siivin Finnairilla.

– Finski on hyvä ja sillä yleensä lennänkin. Siellä on sopivasti tilaa tutkiskella vaikka partituureja matkan aikana. Lontooseen on aina ihanaa tulla ja pidän muun muassa maan kuuluisasta pubikulttuurista, hän naurahtaa.

Rouvali nimitettiin hiljattain yhtenä nuorimmista koskaan Lontoon Philharmonia-orkesterin ylikapellimestariksi. Korkealle arvostettu, huippupestiksi tituleerattu virka alkaa vuonna 2021 ja sopimus on viisivuotinen. Ylikapellimestari valittiin orkesterin äänestyksellä ja tähän saakka Rouvali on toiminut orkesterin päävierailijana.

YLIKAPELLIMESTARIN työt vievät Rouvalin Lontooseen, minkä lisäksi päälle tulevat levytykset ja kiertueet maailmalla yhdessä orkesterin kanssa. Konserttireissut ulkomaille ovat Rouvalin mukaan mahtavia matkoja, jotka yhdistävät porukkaa entisestään.

– Philharmonian kanssa tulee jatkossa vietettyä arviolta 16–17 viikkoa vuosittain. Asuntoa en aio Lontoosta hankkia, sillä olen tyytyväinen hotelliini, josta on lyhyt matka orkesterin kotisaliin Royal Festival Halliin, hän visioi.

– Pidän paljon Philharmonian muusikoista ja sovimme hyvin yhteen. He ovat todella ammattitaitoisia sekä huumorintajuisia ja meininki on rentoa. Musiikillinen kanssakäymisemme on fantastista ja he reagoivat herkästi ohjeisiini, hän kiittelee.

Lontoon Philharmonia-orkesteri viihtyy suomalaisten huipputaitaijien ohjaksissa, sillä nykyinen ylikapellimestari on niin ikään suomalainen Esa-Pekka Salonen. Hän on tuonut orkesterin toimintaan sekä konsertteihin uusia ideoita ja teknologiaa.

– Erilaiset projektit täytyy tuoda jatkossakin orkesteria lähelle. Itse esimerkiksi seurasin vähän aikaa sitten erästä konserttia 3D-lasien läpi. Siinä kuulija pystyy ikään kuin katsomaan itseään ja muita soittajia kuin hän olisi mukana orkesterin seassa.

Rouvalin vanhemmat Marja ja Matti ovat tänäkin vuonna Heinävedellä seuraamassa Musiikkipäiviä. Kuvassa isä ja poika: Matti ja Santtu.

MUSIIKKIPÄIVIEN perjantain konsertti tarjoaa kaikille jotakin. Modest Musorgskin Näyttelykuvia-teoksen musiikki perustuu säveltäjän ystävän V. Hartmannin tekemiin piirroksiin ja akvarelleihin. Kappale kuvaa näyttelyvieraan matkaa tällaisten teosten keskellä.

– Musiikki kuvaa taulujen aiheita, joissa vilisevät niin ranskalaistorin tunnelmat, Pariisin katakombit kuin trubaduurin laulanta linnan edustalla. Johtaessani teosta mielikuvat risteilevät päässäni ja minusta musiikki heijastaa teemoja hyvin.

Rouvali kertoo valinneensa ohjelmaan Wagnerin Tannhäuserin alkusoiton huomioiden kirkon akustiikan. Konsertissa kuullaan myös Schumannin Konzertstück neljälle käyrätorvelle ja orkesterille.

– Konserttikappale neljälle torvelle on teknisesti hyvin vaikea sekä ylipäänsä raskas soittaa, sillä siinä kuljetaan paljon aivan käyrätorven ylimmissä äänissä. Se on esittäjälle ihan urheilusuoritus, käyrätorvensoittaja Aleksi Mäkimattila kommentoi.

Santtu-Matiaksen mielestä Heinäveden Musiikkipäivät on samalla mahtava tapa viettää kesää. Orkesteri on majoittunut jo vuosien ajan Soinilansalmen Salmitalolle.

– Hyvää musiikkia, tuttuja ja ystäviä, saunomista, järvimaisemia, aitoja sekä rehellisiä savolaisia… ja ne Soinilansalmen rouvat! He pitävät minusta aina niin hyvää huolta. Haluaisin joskus itsekin vaikka eläkepäivinä vuorostani olla se, joka auttelee muita, hän tuumii.

33-VUOTIAAN Rouvalin ura on ollut kauan vahvassa nousukiidossa. Rouvalilla on Lontoon tulevan työn lisäksi voimassa ylikapellimestarin virat Göteborgissa ja Tampereella. Lahjakkuus, karismaattisuus, maaginen ”tatsi” johtamiseen sekä ainutlaatuisen dialogin aikaansaaminen orkesterin ja kapellimestarin välillä on lahja, joka on vienyt pitkälle.

Entäpä, jos et olisi kapellimestari?

–Maanviljelijä. Siinä olisi omat haasteensa, kuten sääolot ja koneiden huollot. Mutta se on ala, joka musiikin jälkeen kiinnostaa paljon.

Perjantai-illan konsertissa klo 19 käyrätorvia soittavat Mäkimattilan lisäksi Hannes Kaukoranta, Jonathan Nikkinen ja Lauri Vasala.

Kuva alla: Jyrki ja Erkki Lasonpalo: isä ja poika soittivat yhdessä Mozartia viime vuoden avajaiskonsertissa.

Korjattu 28.6. klo 10.52 otsikosta Lontoon philharmoonikot Lontoon Philharmonia-orkesteriksi.