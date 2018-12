Pantasusi Myy kulkenut jo viikon pitkin Heinävettä

Reviiri: Vieremältä laumasta erkaantunut naarassusi etsii ravintoa, kumppania ja omaa elintilaa.

Eija Kvintus

Luonnonvarakeskuksen (Luken) pannoittama nuori naarassusi siirtyi viime viikon keskiviikkona Kaatamon-Liperin suunnalta Sarvikumpuun ja liikkui torstaina Vihtarin alueella. Viikonlopulla se käänsi kulkusuuntansa kohden pohjoista ja oli maanantain tietämillä Varistaipaleessa.

Vieremällä helmikuun loppupuolella pannoitettu, tuolloin 31-kiloa painanut naarassusi kuuluu Marttisenjärven laumaan, josta on pannoitettu maaliskuussa myös 42,5-kiloinen aikuinen urossusi.

Facebookin Suurpeto Politiikka -sivustolla olevien varmentamattomien tietojen mukaan Myy oli vielä marraskuun lopussa Vieremällä, jonka jälkeen se paikannettiin kolmen päivän päästä Lapinlahdelta. Sieltä Myyn matka jatkui Nilsiään, Tuusniemelle, Kaaville, Liperiin ja nyt edelleen Heinävedelle.

Riistapäällikkö Petri Vartiaisen mukaan kyseessä on reilu puolitoistavuotias naarassusi. Luken susiasiantuntija, tutkija Samuli Heikkinen vahvistaa Vartiaisen tiedon. Myy oli keväällä vielä pentu ja on nyt lähtenyt hakemaan omaa reviiriä ja elinkumppania.

– Yleensähän nuoret sudet lähtevät liikkeelle keväällä ja kesällä, harvemmin talvea vasten, Vartiainen kuitenkin ihmettelee ajankohtaa.

Heinävedellä oli kirjattu vuoden alusta lukien Tassu-järjestelmään vain kaksi suden jälkihavaintoa Papinniemen kulmauksesta Liperin rajan tuntumasta. Susien kanta-arviot tehdään juuri näiden Tassu-havaintojen pohjalta.

– Pantasudesta luultavasti havaintoja saadaankin ja sekin tieto, kulkeeko sen mukana ketään. Yleensähän sudet ovat kulkeneet alueen lävitse. Esimerkiksi viime vuonna Juuasta lähti parikin sutta, jotka tulivat samoilta kohden Heinäveden-Savonrannan kautta Etelä-Savon puolelle ja jatkoivat nopeasti Kaakkois-Suomeen. Yksi asettautui sinne rajan tuntumaan ja perusti oman laumankin. Kun satoja kilometrejä kuljetaan, niin väkisinkin tuppaa toisen suden jäljet risteämään ja kumppani löytymään, Petri Vartiainen kertoo.

Antti Gustafsson oli kävi viime viikolla keskiviikkoiltana Myyn tultua Vihtariin etsimässä sudenjälkiä, muttei löytänyt mitään. Gustafsson seuraa suden liikkumista metsästäjien käyttämän Tracker-koirien seurantajärjestelmän kautta, jonne Luken suurriistahavaintotiedot päivittyvät.

– Hyvä järjestelmä. Jos huolestuttaa, niin ei laske koiriaan irti niille alueille.

Hirvijahtikausi on vielä meneillään ja jäniskoiria saa juoksuttaa jänisten perässä vielä helmikuun loppuun saakka.

Rhy:n puheenjohtaja Mika Lukkarisen mukaan pantasudesta on nyt saatu jälkihavainto Varistaipaleesta. Suden etutassun leveydeksi mitattiin 9 senttiä ja pituudeksi 10–11 senttiä.

– Jälkien perusteella susia on vain yksi. Tiistaina susi suuntasi Lepikkomäkeen ja on nyt matkalla Petruman-Sarvikummun suuntaan, jossa on vielä hirvenmetsästys käynnissä. En usko, että se on asettumassa Heinävedelle vaan etsii metsästä hirven rompetta ravinnokseen.

Pannoitettujen susien liikkumista voi seurata Luken Riistahavainnot.fi-palvelussa, jonne havainnot päivittyvät seitsemän tunnin välein. Tarkkaa sijaintia ei kerrota, ainoastaan se, missä 5 x 5 kilometrin suuruisesta paikannusruudussa sudesta on viimeisin havainto. Palvelulla pyritään ennaltaehkäisemään erityisesti susien aiheuttamia koiravahinkoja metsästyskauden aikana.

Luke pannoitti kevättalvella 2018 yksitoista sutta, jotka olivat Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa ja Pohjois-Savossa.