Myytävänä oleva Puijo jatkaa Heinäveden reitillä ensi kesänäkin

Aulikki Jääskeläinen

Tänä vuonna 105 vuotta täyttävä M/S Puijo kuljettaa matkustajia Heinäveden reitillä jälleen ensi kesänä.

– Päätimme jatkaa vielä entisellä ydinporukalla, Saimaan Laivamatkat Oy:n toimitusjohtaja Jorma Vänttinen kertoo.

Vänttinen on hakenut yritykselleen ja laivalleen ensisijaisesti sellaista ostajaa, joka pitäisi aluksen pitkän matkan reittiliikenteessä.

– Heinäveden reitti on ollut päätuotteemme 26 vuotta. Siihen ei halukkaita ole vielä ollut.

Puijo ajaa Savonlinnan ja Kuopion väliä vähintään viiden viikon ajan, heinäkuun alusta elokuun kolmanteen päivään asti. Tarvittaessa yhtiöllä on valmius pidentää kautta viikolla alku- ja loppupäästä.

Viime vuonna aluksella oli yli 3 000 matkustajaa, ja se on Vänttisen tavoite myös tänä vuonna. Huippuvuonna 2010, jolloin Itä-Suomessa oli kesällä useita isoja tapahtumia, matkustajia oli 4 200.

Ulkomaalaisia turisteja matkustajista on 10-15 prosenttia. Vänttisen mielestä luku voisi olla korkeampi – hän toivoo uusia risteilymatkustajia muun muassa Ryanairin ensi kesänä Berliinistä Lappeenrantaan lennättämistä matkailijoista.

Laivaliikenteen jatkajan haasteeksi Vänttinen sanoo risteilykauden pidentämisen.

– Se tarkoittaa tilausristelyjen, ryhmien ja ulkomaalaisten osuuden kasvattamista. Elokuussa Suomessa liikkuu paljon turisteja ja on usein vielä hyvä sää.

– Uusia tuotteita pitäisi miettiä.

Heinäveden reitillä Savonlinnasta lähtö on entiseen tapaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, Kuopiosta tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin, ja paluukuljetus saman päivän aikana järjestetään linja-autolla. Kyytiin ja pois voi nousta myös yhdeksällä välietapilla.

Risteilykausi alkaa Heinäveden Musiikkipäivien teemaristeilyllä lauantaina 29. kesäkuuta. Laivanpassuu-tapahtumassa 20. heinäkuuta Puijo on jälleen mukana.

Leppävirta–Varkaus-reitin ja Soisalon kierroksen Puijo ajaa ensi kesänä kahdesti, ja tarkoitus on risteillä aluksella myös Lappeenrantaan.

Ristelykauden päättävät Savonlinnan luontoelokuvajuhlien aikana 16.-17. elokuuta järjestettävät luontoon liittyvät risteilyt. Suunnitteilla on muun muassa opastettu norpparisteily.

Saimaan Laivamatkat on mukana Lintulan luostarin ja Marjamäen pappilan kanssa yhteisessä matkailuhankkeessa, jota Heinäveden kunta hallinnoi. Tavoitteena on kehittää yhteinen uusi matkailutuote.

Toimitusjohtaja Jorma Vänttinen ja Heinäveden matkailu- ja kulttuurisihteeri Leena Vlasoff toivovat heinäveteläisten astuvan kesällä laivaan.

Saimaan Laivamatkoilla on risteilykaudella 8-10 työntekijää. Kansimies-tarjoilijoiksi on palkattu opiskelijoita kesätöihin.

– Toivoisin, että Heinävedeltäkin löytyisi laivahenkilökuntaa. Se helpottaisi työn rytmitystä, Vänttinen toteaa.

Savonlinnan ja Kuopion välinen matka kestää reilut kymmenen tuntia, ja Kerman kanavalla ollaan puolivälissä.

M/S Puijo

Matkustajia 40 vuotta

Aluksen runko on rakennettu Varkauden Lehtoniemessä 1800-luvun lopulla. Nykyiseen kokoonsa alus rakennettiin vuonna 1914.

Vuoteen 1964 asti alus palveli rahtilaivana. Vuosina 1975-78 se muutettiin matkustaja-alukseksi, ja höyrykone korvattiin dieselmoottorilla.