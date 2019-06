Merijuristi ryhtyi kesäkippariksi – mystiset erämaat, kiviset kanavat ja kapeat väylät ihastuttavat Sergein kyydissä

Heinäveden maisemien erämaamaisuus yllätti Italiasta Valamoon Sergei-laivan kapteeniksi tulleen Harri Ruohomäen.

– Reitillä ei ole juurikaan mökkejä, vesi on puhdasta ja kirkasta. Ollaan valtatien varressa mutta kuitenkin kaukana kaikesta. Täällä on mystistä erämaamaisuutta, jota ei saaristomerellä sillä tavalla huomaa, hän kuvailee.

Juoveden puoleiset maisemat ovat kapteenille uusia.

– En ole millään vesikulkuneuvolla aiemmin liikkunut täällä. Väylä on kapeampi kuin saaristomerellä ja kanavat ovat huikeita.

Kesäkapteenin pesti on hyvää vaihtelua kansainvälisistä merioikeuksista väitöskirjaa tekevälle merijuristille.

– Kaipasin konkreettista tekemistä ja sosiaalista elämää väitöskirjan parissa puurtamisen vastapainoksi.

Valamo oli tuttu yhteisö vuosien takaa siviilipalveluksen parista, ja kun ilmoitus Sergein päällikön paikasta sattui silmään, siihen oli helppo tarttua.

– Silloin vuosia sitten tuntui, että munkit ovat vanhempia henkilöitä ja nyt he ovatkin nuorempia. Mutta on veljestön keski-ikä on oikeastikin laskenut, se ei vain tunnu siltä, Ruohomäki naurahtaa.

Sergei-laivan omistaa Valamon kävijöiden perustama osakeyhtiö, jossa on 17 osakasta.

Käytännön operoinnista ovat aiemmin vastanneet ulkopuoliset tahot, nyt risteilyt siirtyvät luostarin omaksi toiminnoksi.

– Luostari ei ole kokenut laivanvarustaja. Itse olen ollut paljonkin tekemisissä eri varustamojen kanssa, ja arvelin, että siitä voisi olla hyötyä, Ruohomäki toteaa.

Hän on aiemmin ajanut höyrylaivoja Tampereella ja Turussa ja SPR:n pelastus- ja palvelualusta saaristomerellä. Puurunkoista, 15 metriä pitkää ja 86 ihmiselle rekisteröityä Sergeitä kapteeni pitää miellyttävänä ajaa.

– Kaikki hallintalaitteet toimivat kuten pitää ja käyntiääni miellyttävä. Höyrylaivamiehenä täytyy sanoa, että kyllähän höyrylaiva tietysti hiljaisempi on.

Kaksi isoa diesel-konetta tarjoavat mukavan ja varman kyydin, eikä niitä tarvitse edes käyttää kovilla kierroksilla.

– Keulapotkuria ei ole, nykyään sellainen olisi tuonkokoisessa aluksessa. Paatti on sinällään erittäin hyvässä kunnossa ja runko on katsastettu tänä keväänä. Ikä tietysti alkaa näkyä niin kuin itse kussakin, Ruohojärvi toteaa.

Kesälle on luvassa kaksi vakioreittiä.

Pidempi suuntautuu luostarilta Taivallahden kanavaan. Kanavan toisella puolella tehdään pyörähdys ja tullaan taas sulutuksien kautta takaisin.

Lyhyemmällä reissulla käydään Täyssinän rauhankivellä.

Varsinainen risteilykausi alkaa juhannukselta ja loppuu elokuun puolivälissä. Ennen ja jälkeen tehdään tilausristeilyjä.

Ensimmäisellä tilausristeilyllä oli viileä keli, mutta lämmin tunnelma. Tampereelta tulleella ryhmällä oli mukana oma muusikkokin.

– Ihmiset kiinnittivät huomiota maiseman erilaisuuteen Tampereeseen verrattuna. Kanavan kivistä rakennetta ihasteltiin, kapteeni kertoo.

Jo ennen luostarin tuloa alueella olleiden kanavien historia on mielenkiintoinen ja siitä kuullaan risteilyn aikana. Rakentamista varten on tuotu kiviä Leppävirralta saakka.

Sergein rakennutti vuonna 1984 kauppaneuvos Jaakko Paalasmaa, joka halusi tarjota ihmisille mahdollisuuden tutustua ainutkertaiseen järviluontoon.

– Eläkkeelle jäätyään hän ajoi itse laivaa toistakymmentä vuotta poikiensa kanssa, Ruohomäki tietää kertoa.

Kuva ja teksti: Kati Soininen