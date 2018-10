Lelukoiratkin nostettiin pöydälle Mätsäreissä

– Kukas hän on nimeltään? Ai Rippe. No montakos vuotta Rippe on? Ja montakos vuotta sinä Peppi olet? Viisi sinäkin!, jutteli kehätuomari Päivi Halonen Rippeä tarkastellessaan.

Yhdeksän kuukauden ikäinen berninpaimenkoira Rayny eli tutummin Reini on tullut Mätsäreihin esittäytymään. Hihnan toisessa päässä oleva Erkki Törrönen koettaa suitsia pikkupoikaa pysymään paikallaan. Kookkaassa koirassa on voimaa kuin pienessä kylässä.

– Tämän rodun jokainen yksilö on omanlaisensa. Reini on lempeä, mutta toisaalta kova ja itsepäinen. Kahdesti olemme käyneet oikeissa näyttelyissä, ja toisessa Reini oli rotunsa paras pentu, koiran isäntä kertoili. Hänellä on ollut berninpaimenkoiria vuodesta 1989.

Erkki Törrönen ja ”pikkupoika” eli berninpaimenkoira Rayny. Kirsi Krogewrus toimi kehätuomarina.

Karkeakarvainen mäyräkoira Diva on erikoistunut ketun ajoon. Divaa ei uskoisi topakaksi ja omapäiseksi mehtuukoiraksi kun se ottaa vauhtia, hyppää emäntänsä Katja Tiitisen syliin ja pussaa naamalle. Konnuslahtelaiset ovat ensimmäistä kertaa ulkonäyttelyssä, ja Divaa värisyttää tuulessa.

Vielä enemmän tärisee pieni kerimäkeläinen kiinanharjakoira Benkku, joka on luontaisesti karvattoman. Sillä onkin vaaleanpunasävyinen takki päällään.

– Benkulla on ikää yhdeksän kuukautta, ja näyttelyissä on mennyt ihan hyvin. Virossa Benkku oli näyttelyn BIS3 pentu eli kolmanneksi kaunein koira, Silja Pääkkönen jutteli.

Diva ja emäntänsä Katja Tiitinen.

Match show eli Mätsäri järjestettiin todellakin pitkästä aikaa Heinävedellä, sillä edellisestä kerrasta oli vierähtänyt 15 vuotta. Mätsäri on leikkimielinen koiranäyttely, jossa on helppo tutustua kehätoimintaan ja opetella koiran esittämistä.

Toisin kuin oikeissa näyttelyissä, Mätsäreihin saa tuoda myös sekarotuisia koiria, kunhan rokotukset ovat kunnossa. Esitettävät koirat jaetaan kilpaluokkiin iän, koon, näyttelykokemuksen tai esittäjän iän perusteella. Arvostelut perustuvat yleensä eläimen kuntoon ja käyttäytymiseen sekä esittäjän ja eläimen yhteistyöhön.

Heinävedellä koiria arvostelivat Susanne Ylikesti, Kirsi Krogerus ja Päivi Halonen. Mätsärit järjesti Varkauden Kaverikoirat – Tassukamut yhdessä Heinäveden Kennelkerhon, Heinäveden Koiraharrastajien ja paikallisten yrittäjien kanssa.

Tapahtumaan saapui koiravieraita Heinäveden ulkopuoleltakin, ja onnistuneelle illalle toivottiin jatkoa.

Tulokset:

Lapsi ja lelukoira: 1. Helmi/Kaunotar, 2. Peppi/Rippe, 3. Jetta/Jekku, 4. Kerttu/Pinkki, 5. Niilo/Kulkuri.

Lapsi ja koira: Eemeli/shetlanninlammaskoira Kaapo, 2. Petra/suomenlapinkoira Mocca, 3. Peppi/punainen irlanninsetteri Aki.

Junior Handler: 1. Olivia Ruuskanen/shetlanninlammaskoira Kaapo, 2. Milja Hirvonen/kiinanharjakoira Toksu, 3. Wilma Ilmonen/punainen irlanninsetteri Aki, Veera Sallinen/punainen irlanninsetteri Repe.

Pienet pennut: pun1. Silja Pääkkönen/kiinanharjakoira Benkko, pun2. Johanna Heinonen/shetlanninlammaskoira Steffi, sin1. Päivi Harmuth/shetlanninlammaskoira Helga, sin2. Jouni Mononen/pomeria Benjamin.

Pienet aikuiset: pun1. Olivia Ruuskanen/shetlanninlammaskoira Kaapo, pun2. Milja Hirvonen/kiinanharjakoira Toksu, pun3. Tiina Sallinen/tiibetinspanieli Helmi, pun4. Esa Kinnunen/mittelpitz Tahvo, sin1. Katja Tiitinen/karkeakarvainen mäyräkoira Diva, sin2. Ronja Kankkunen mittelpitz Pinni, sin3. Eeva-Liisa Kinnunen/mittelpitz Filma, sin4. Katri Ahonen/kääpiösnautseri Lyyli.

Isot pennut: pun1. Jutta Tiitinen/jämtlanninpystykorva Tosca, pun2. Katja Karkoski/rotwailer Mirkku, pun3. Anni Vänttinen/tanskandoggi Helka, sin1. Erkki Törrönen/berninpaimenkoira Rayny, sin 2. Erkki Törrönen/leonberginkoira Mila, 3. Katriina Koskimies/suomenlapinkoira Mocca.

Isot aikuiset: pun1. Marinka Vartiainen/berninpaimenkoira Dana, Riitta Aholainen/labradorinnoutaja Elmo, sin1. Anne Ristola/englanninsetteri Nella, sin2. Sanna Pakarinen/jämtlanninpystykorva Axxa, sin3. Hannu Pakarinen/venäjänajokoira Bella.

Veteraanit: Jimi Harmuth/shetlanninlammaskoira Nestori.

BIS1: Olivia Ruuskanen/shetlanninlammaskoira Kaapo, BIS2: Sanna Pakarinen/jämtlanninpystykorva Axxa, BIS3: Katja Tiitinen/karkeakarvainen mäyräkoira Diva, BIS4: Erkki Törrönen/berninpaimenkoira Rayny.

Anna-Mari Tyyrilä