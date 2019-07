Lauantaina ”Luonnon puolesta” -konsertti Valamossa ja Uotinen Kermassa, sunnuntaina Leif kirkossa kantaesityksineen

Kitaristi Janne Malinen ja tenori Juho Punkeri esiintyivät eilen torstaina Heinäveden seurakuntakodilla. Iltapäivän kamarikonsertissa laulettiin eri kielillä, sukellettiin ilmastonmuutosaiheisen kitarasonaatin sävelmaailmaan ja nautittiin myös perinteisistä suomalaisista kansanlauluista. Taidokkaat esiintyjät pääsivät eläytymään ja näyttämään parastaan monipuolisen ohjelman myötä.

Sonja Ahtinen

Huomenna lauantaina Valamon kulttuurikeskuksessa pidetään klo 15.30 alkaen Luonnon puolesta – sanoin ja sävelin! -konsertti, jossa vesiteema kulkee vahvasti mukana.

Juho Punkerin mukaan konsertti tarjoaa jokaiselle jotakin.

-Meillä on varattuna runsaasti todella hyvää ja monipuolista musiikkia. Paljon on luvassa duettoja ja kappaleita on monilta eri säveltäjiltä suomalaisia tunnettuja lauluja unohtamatta.

Duettojen lauluosuuksista vastaavat Punkerin lisäksi sopraano Marika Hölttä ja baritoni Juhana Kotilainen. Kotilainen on esiintynyt Heinävedellä ennenkin, mutta Marika on uusi nimi.

-Hän on hieno laulaja ja niittänyt vast’ikään mainetta muun muassa Lappeenrannan laulukilpailuissa, Juho paljastaa.

Punkeri valmistui Sibelius-Akatemiasta kolme vuotta sitten ja konsertoi nyt ympäri Suomea tehden paljon muun muassa lied – ja kirkkokonsertteja sekä oopperaa. Juho kertoo itse pitävänsä erityisesti barokista.

-Se on puhdasta, rauhoittavaa ja barokissa harmonia ja balanssi ovat hyvässä suhteessa. Sointivärimaailma on pehmeä, hän luonnehtii.

Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin pitkäaikaisen taiteellisen johtajan Seppo Kimasen puoliso Yoshiko Arai soittaa huomisessa Valamon konsertissa viulua. Kimanen soittaa selloa, ja saadaanpa konserttiin vielä kolmaskin instrumenttivahvistus Joel Papinojan asettuessa pianon taakse. Arai ja Kimanen esiintyvät ensi viikolla Japanin kruununprinssiparille Helsingissä, jonne pari tulee vierailulle muutamaksi päiväksi.

Juho Punkeri esiintyy myös toisen kerran, Valamossa huomenna lauantaina.

Sunnuntaina Heinäveden kirkossa kajahtaa ilmoille Segerstamin säveltämä Minisinfonia numero 331 – Kantaesitys puhtaan luonnon puolesta.

– Teemme musiikillisia valtauksia Heinäveden kirkon taivaan alla!

Lauantaina myös lasten taidepaja ”Veden maisemaa” Heimontuvalla klo 10 ja illalla Kermankeitaalle saapuu itse Jorma Uotinen Trio Avecin kanssa kello kahdeksan.

Sunnuntaina päätöskonsertissa ilmoille kajahtaa Leifin kantaesityksen lisäksi Dvořákin Raamatullisia lauluja baritoni Juha Kotilaisen tulkitsemana. Kotilainen on ollut tällä viikolla pitkälti Savonlinnassa oopperajuhlien harjoitusten tiimoilta. Sunnuntai-illan ja koko musiikkipäivät päättää Tšaikovskin kuudes sinfonia. Teosta pidetään Tšaikovskin suurimpana sinfoniana, ja se luetaan ylipäänsä orkesterimusiikin suosituimpien teosten joukkoon.

Kuva alla: Maestro Leif Segerstam myi johtamiaan ja säveltämiään teoksia sisältäviä levyjä avajaiskonsertissa kirkon pihalla.