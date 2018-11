Hannu Jääskeläinen painottaa Martti-poika kainalossaan, että vanhemmat ovat esimerkkejä lapsilleen.

Sopivasti rajoja, rakkautta ja läsnäoloa sekä perheen arvomaailma vastaamaan käytäntöä.

Anna-Mari Tyyrilä

Nelivuotias Martti viilettää ympäri taloa, pinkaisee puolapuita pitkin katonrajaan, heittää Hannu-isän syliin kuperkeikan ja viimein rauhoittuu hetkeksi isänsä kainaloon.

– Kaiken elollisen tarkoitus on lisääntyä, myös ihmisen. Mielestäni lapsi on suhteen täyttymys, mutta kaikillehan se ei ole mahdollista. Jaanalle ja minulle lapsia on siunaantunut kolme, Hannu Jääskeläinen sanoo kiitollisena. Keskellä päivää tytär Siiri ja esikoinen Risto ovat alakoulussa.

Hannun haastattelu liittyy isänpäivään.

– Milloin se päivä muuten on? Hannu kysyy vilpittömästi ja myöntää, että heidän perheessään juhlapäivät tahtovat unohtua. Maistraatissa vihitty pari ei ole hääpäiviään viettänyt.

– Ei meillä sunnuntaille ole suunnitelmia. Jos olisi hyvä keli, voisimme lähteä luontoon. Yritämme kerran viikossa lähteä koko perheellä luonnon keskelle, vaikka nuotiolle paistamaan makkaraa.

Hannu empii, kun häneltä kysyy, että millainen isä hän kokee olevansa. Suomalainen mies kun ei hevillä itseään kehu.

– Olen kärsivällinen ja aktiivinen. Luotan omaan tekemiseen ja uskon, että olen hyvä isä.

Vanhempien lastensa kanssa Hannu kertoo viilettäneensä siellä ja täällä. Kuuden vuoden ajan toivotulle Martille hän on ollut enemmän läsnä.

– Mutta ei voi sanoa, että yksi lapsi olisi toista tärkeämpi tai rakkaampi.

Hannu painottaa arvojen asettamista kohdilleen ja niiden päivittämistä. Hänelle ykkösarvoja ovat perhe sekä oma toimintakyky ja hyvä tunne. Kun itse voi hyvin, siitä kumpuaa hyvää ympäristöönkin.

Hannu myöntää olevansa hyvin elämänhaluinen ihminen, joka kokeilee äärirajojaan. Myös tunnetilat laidasta laitaan ovat tärkeitä.

– Kun on käynyt läpi koko tunneskaalan, voi sanoa eläneensä rikasta elämää.

Rajojen asettamisesta puhutaan aina lasten kasvatuksen yhteydessä.

– Totta kai rajat pitää luoda. Vanhemmat ovat lapsille auktoriteetteja, mutta vielä enemmän esimerkkejä. Jos jäisin vain sohvalle lojumaan ja seuramaan jotakin tyhjänpäiväistä ohjelmaa, mitä lapsi tekee? Hän ottaa mallia ja tekee perässä.

Pakko ja kielto eivät Hannun mielestä toimi. Miten lastasi opastatkin, valinnat pitää aina perustella.