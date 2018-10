Kummit tukevat oppimista

Yrittäjyyskurssin iloinen avaus Valamon luostarissa. Eturivissä Minna Voutilainen, Juha Pelkonen, Eero Nykänen, isä Andreas, Asko Lammela ja Petri Eränen.

Yrittäjyyskurssit kiinnostavat lähes kaikkia Heinäveden lukion opiskelijoita vuosi toisensa jälkeen.

Anna-Mari Tyyrilä

Valamon luostari syksyllä 2018. Heinäveden lukion ykköset ovat kokoontuneet yrittäjyyskurssinsa avajaisiin luostarin kulttuurikeskuksen suureen saliin, ja hetki on jatkon kannalta tärkeä: pukumiehet ovat tulleet tarjoamaan tukeaan.

– Yleensä kurssin huipentuma on ollut Valamossa, mutta teitä on nyt iso porukka ja sopivaa tilaa olisi ollut vaikea löytää muualta, opettaja Petri Eränen avaa. Kyseessä on perjantain ja lauantain tiimiviikonloppu.

Yrittäjyyskurssit ovat lisä lukion teoreettisten opintojen kylkeen. Nyt ei päntätä, vaan luvassa on tekemistä ja toimintaa.

– Lähes kaikki valitsivat yrittäjyyskurssin viime vuonnakin. Kurssi yhdistyy kansainvälisyyteen eli olemme tehneet opintomatkoja ulkomaille, mikä on näiden kurssien suola, Eränen pohjustaa.

Kun ykkösille näytetään edellisten vuosikurssilaisten tekemä kooste matkoista, videolla vilahtavat esimerkiksi Berliini, Wien, Pariisi, Bryssel, Rooma ja Lontoo. Pieni lukio on saanut paljon aikaan.

Lehtori Minna Voutilainen, joka toimii Petri Eräsen työparina tällä kurssilla, selvittää miksi lukiossa opetetaan yrittäjyyttä.

– Kurssilla haetaan sisäistä yrittäjyyttä, yrittäjämäistä asennetta tekemiseen. Yrittäjäasennetta herätellään itse asiassa jo alakouluikäisistä lähtien.

Yrittäjyyskurssilla ei pidetä virallisia luentoja markkinoinnista, kokeita ei ole. Luokkaopetustunteja on vähän, paljon on tehtävä omalla ajalla. Kyse on tekemisestä, tiimityöskentelystä ja projektioppimisesta. Nyt kaivetaan esiin nuorten omat taidot.

Kurssin suoritus on yhtä kuin loppuun viety projekti, jossa jokaisella on oma roolinsa. Samalla opitaan kuinka tehdään esimerkiksi tapahtuma, kuinka saadaan aikaa tuottoa ja mitkä ovat riskit.

Jännittävä hetki: on aika allekirjoittaa sopimukset kummien kanssa. Ykköskurssilaisten toimintaa mahdollistavat, tukevat ja suojelevat Valamon luostari ja LähiTapiola. Ensiksi mainittu tarjoaa tilat kurssipäivien pitämiseen ruokineen ja majoituksineen. Toki opiskelijat tulevat tietämään, mikä luostari on ja mitä se tarjoaa, ja millaista on munkin arki.

LähiTapiola antaa rahaa opintomatkaa varten. Kummitilaisuudessa paikalla olivat Savo-Karjalan alueyhtiöstä toimitusjohtaja Asko Lammela ja sen hallituksesta Eero Nykänen ja Juha Pelkonen, joka samalla edusti lukion osuuskunta Käskassaraa ja Heinäveden yrittäjäyhdistystä. Valamon puolesta nimensä paperiin kirjoitti isä Andreas.

Sopimusten allekirjoitushetkellä pöydän ääressä on aistittavissa vakavuutta. Lukiolaisten puolesta nimensä dokumenttiin kirjoittavat Mira Puustinen ja Elmeri Kasurinen.

Asko Lammela esittelee lyhyesti LähiTapiolan toimintaa ja mainitsee, että yhtiö tukee yrittäjyyttä, jotta ihmiset voisivat asua ja tulisivat toimeen näillä leveysasteilla. Munkki Nasari käy kertomassa Valamosta, Jaana Nykänen markkinointiasioista ja Sanna Hietalahti-Husu uusyrityskeskus Wäläkyn toiminnasta.