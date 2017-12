Kova halu tehdä työtä Heinävedellä – Mervin Olkkari on vuoden yritys

– Neljävuotiaana leikkasin kissalta viikset ja kymmenvuotiaana sanoin, että minusta tulee isona parturi-kampaaja, Mervi Hokka muistelee tietään yrittäjyyteen.

Mervi Hokan omistama ja pyörittämä Mervin Olkkari palkittiin Heinäveden vuoden 2017 yrityksenä joulukonsertissa sunnuntaina.

Hokka sanoo vuosi toisensa jälkeen miettineensä, kuinka yrittäjäpalkinto aina osuukin kohdalleen. Kun hänelle tänä vuonna soitettiin ja kerrottiin tulevasta palkinnosta, hän oli erittäin yllättynyt.

– Näin yksinyrittäjänä täytyy kiittää erityisesti taustajoukkoja eli perhettä.

Mervin mukana palkintoa vastaanottamassa olivatkin lapset Jasmina, Janita, Jessica, Johanna ja Ilja sekä puoliso Jari Mäkinen.

– Tässä rivissä on tanssija, muusikko, kirjailija, tradenomi, isännöitsijä ja kokki. Isännän sain ryhtymään yrittäjäksi jo vuosi sitten ja lapsia olen varoitellut, että tämä yrittäjyys on sitten geenissä. Mervin Olkkari on sosiaalialan yritys, eikä vastaavaa löydy aivan lähimaisemista. Olkkari pyörittää mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaa, nuorten ammatillista tukitoimintaa, tekee kotikäyntejä sekä tarjoaa aikuissosiaalityön puolella muun muassa asumisen ohjausta.

– Asiakkaat ohjautuvat minulle sosiaalitoimen kautta.

Tulot muodostuvat yksittäisistä pienistä virroista.

– Siun Sote pyrkii vähentämään ostopalveluita ja ajattaa mieluummin työntekijöitä pitkästä matkasta hoitamaan yksittäisiä tunteja kestäviä tehtäviä Heinävedelle. Tämä on vaikeaa ymmärtää sekä yrittäjänä että kunnan päättäjänä, Mervi tuumaa ja sanoo ensi vuoden olevan täynnä kysymysmerkkejä.

– Joulukuussa selviää, missä laajuudessa Mervin Olkkarin toiminta jatkuu.

