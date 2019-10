Koirapuisto odottaa haukkujia

Kermanrannan aidattu koirapuisto on valmistunut. Kunnanrakennusmestari Markku Venäläisen mukaan koiria saa käyttää siellä, kunhan huomioi oven lukon toiminnan.

– Siinä on tällä hetkellä normaali lukkorunko. Se vaihdetaan toisenlaiseen, joka ei vahingossakaan lukitu. Toivottavasti kukaan ei nosta lukitusnappia ylös ja paina ovea kiinni, jolloin se on lukossa. Joku toisenlainen kahvaratkaisu tai perinteinen salpa siihen on keksittävä, sillä joku koira saattaa osata nyt avata lukitsemattoman oven kahvasta painamalla ja karata.

Koirapuisto on kooltaan 30 X 40 metriä ja sitä ympäröi kaksimetrinen verkkoaita, joka on soralla tilkitty alalaidasta.

– Kaivavia koiria kannattaa seurata, jotta eivät karkaa aidan alitse.

Aluetta on tasattu kauttaaltaan soralla sillä se oli Venäläisen mukaan yllättävän kivinen.

– Puiston paikasta on ollut paljon puhetta. Vaihtoehtoisia puistoalueita, joihin pääsisi vaivatta autolla, on vähän. Monarin taustaa haaveiltiin, mutta se ei soveltunut tähän tarkoitukseen. Se olisi ollut puista paljaaksi hakattu hiekkakenttä.

Huomaavainen koiranomistaja kerää koiransa jätökset ja pudottaa ne vihreään roskapönttöön. Sen sivusta löytyy myös roskapusseja.

Eija Kvintus