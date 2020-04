Keskussairaalasta poistunut heinäveteläinen Pentti Heiskanen kateissa

Poliisi pyytää havaintoja Joensuussa kadonneesta Pentti Heiskasesta

Poliisi sai hätäkeskuksen kautta tänään tiistaina 7.4.2020 ilmoituksen, jonka mukaan vuonna 1941 syntynyt Pentti Heiskanen on kadonnut. Heiskanen on viimeksi nähty Pohjois-Karjalan keskussairaalalla maanantai-iltana 6.4.2020 noin klo 18 aikaan. Heiskanen oli poistunut keskussairaalan tiloista etukäteen ilmoittamatta. Poliisilla, terveydenhuoltoviranomaisilla ja Heiskasen läheisillä on huoli Heiskasen tämän hetkisestä tilasta huomioiden hänen ikänsä ja terveydentilansa.