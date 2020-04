Kaj Kervisen koronakäännös syntyi kolmessa minuutissa – ikonit vaihtuivat perinnepeleihin

– Koronarajoitusten tuleminen näkyi tilausten perumisena yhden vuorokauden sisällä. Vain muutamia tehtyjä tilauksia sain enää lähtemään, kertoo torvelalaisen KP-tuotteen Kaj Kervinen.

Yhden miehen yrityksen pääartikkeli on ollut jo pitkään pohjustetut ikonipohjat, joita on lähtenyt maailmalle vuosien varrella yli 10 000 kappaletta Valamoon ja ikonimaalauksen opettajille eri puolille Suomea.

Kun ikonikurssit jouduttiin perumaan, ei pohjiakaan tarvita. Piti siis keksiä jotain muuta. Eikä mennyt kauankaan, kun Kervisellä heräsi ajatus puisista peleistä.

– Kun ikonipohjien teko kyykkäsi, päätös tuotantosuunnan vaihdosta syntyi kolmessa minuutista. Nyt kun ihmiset joutuvat käköttämään kotona, joku saattaa kaivata tekemistä, Kervinen toteaa.

Yksittäiskappaleita puisista peleistä Kervinen on tehnyt jo aiemmin. Esimerkiksi Solitaire- ja Myllypeli ovat tuttuja monelle. Ikonisin lienee uusin tuote: Koronapeli, joka muutti Kervisen käsissä hieman muotoaan.

– Onneksi verstaan puuntyöstökoneet eivät ole vain tiettyä työvaihetta varten.

Pelitouhussa mennään lapset edellä. Oivallisena testiryhmänä ovat omat viisivuotiaat kaksospojat: Casper ja Noel, jotka ovat viimeisimmäksi päässeet kokeilemaan puista jääkiekkopeliä. Tämän pelin molemmissa päissä on kuminauhat, joiden voimalla yritetään ampua pelinappuloita vastapuolelle.

– Pelissä ei ole sääntöjä lainkaan, mikä lämmittää tunnelman nopeasti.

Suomessa paljon pelatusta Koronapelistä Kervinen teki kooltaan pienemmän, 40 x 40 -senttisen Korona-koronapeliversion. Peli mahtuu pienellekin pöydälle ja se on helppo varastoida vaikkapa keittiön laatikkoon. Alkuperäisestä pelistä poiketen keppejä on kaksi ja nappuloita kaksi sarjaa. Materiaali on ekologisesti vaneria ja puuta, jonka pinnassa on vaha.

– Tämän kokoisella laudalla ja neljällä pelaajalla pelistä tulisi miekkailua. Kaksinpeli oli toimivin.

Peliä ennen syntyi vessapaperiteline. Senkin koristeena on sama koronafiguuri. Suora viittaus hamstrauspiikkiin, joka tyhjensi epidemian alkupäivinä kauppojen hyllyt vessapaperista. Korona käy myös avaimenperän koristeeksi ja miksei korviksiinkin.

Uudet tuotteet Kervinen aikoo kaupallistaa polttostanssattavalla Kohta-logolla. Logossa on toisella puolella pöllö ja toinen puoli kuvaa vannesahaa.

KP-tuote Kervisen Kohta-aputoiminimi kertoo, että työt tehdään asiallisesti, mutta siinä on kevyttä kujettakin mukana.

– Kohta voi tarkoittaa montaa asiaa. Joku tietty paikka tuotteessa, liitos tai aika, jossa työn saattaisi saada tehtyä. Tai se oi volla kuva, joka kertoo missä kohtaa on se kanto, josta tuotteen materiaalina käytetty koivu on kaadettu, Kervinen leikittelee merkityksillä.

Kaj Kervinen ei usko kysynnän räjähtävän käsiin.

– Yksi mallisarja Koronapelistä on menossa Helsinkiin puutukkurille. Kaupallisia yhteyksiä on tarkoitus avata muille toimijoille. Se tehdään, mille määrälle on tarvetta, Kervinen lupaa.

Koronatuotteet elävät ajassa. Kervinen sanoo kuitenkin, ettei hänellä ole tarkoitus leikitellä vakavalla asialla saatikka loukata ketään.

– Pelilaudan keskellä oleva koronasymboli on tarra ja sen saa halutessaan pois tai jättää muistoksi tästä vuodesta. Meilläkin noudatetaan koronarajoituksia, sillä omassa lähipiirissänikin on riskiryhmiin kuuluvia.

Kuvat: Kaj Kervinen

Teksti: Eija Kvintus