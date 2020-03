Jos epäilet koronaa: Soita ennen kuin hakeudut hoitoon. Heinäveteläiset rauhallisia mutta käsidesit ja maskit ovat jo loppuneet.

Eija Kvintus

– Kaikki asiakkaat, joilla epäillään koronaa, ohjataan Pohjois-Karjalan keskussairaalaan, jossa otetaan koronavirusnäytteet. Ja jos sitten Heinäveden terveysaseman vastaanotolle sattuisi kävelemään joku koronaepäilty, niin meillä on siellä heitä varten erillinen eristystila, kertoo Heinäveden terveysaseman vastaanoton osastonhoitaja Mia Volmanen.

Täysin samoja tiloja ja henkilökunnan suojavarusteita käytetään jo nyt kausi-influenssaa ja norovirusta sairastavien asiakkaiden tutkimisessa.

Jos itse epäilee altistuneensa tai sairastuneensa koronavirukseen, ei terveysasemalle tai päivystykseen saa missään nimessä hakeutua oma-aloitteisesti vaan ensin on aina soitettava omalle terveysasemalle tai Päivystysavun numeroon 116 117. Puhelimessa annetaan ohjeet hoitoon hakeutumiseen.

– Terveysasemalta otetaan sitten yhteyttä Siun soten infektiontorjuntayksikköön, jonka infektiolääkäri arvioi tilanteen ja antaa tarkemmat ohjeet. Koronaepäilty saa infektioyksiköltä tarkat ohjeet keskussairaalaan menemiselle joko omalla autolla tai ambulanssilla.

Sairaanhoitaja Petri Suomalaisen mukaan kuntalaiset ovat tähän saakka olleet rauhallisia eikä Heinäveden terveysasemalle ole tullut kuin muutamia kyselyjä.

Koronavirustartuntaa on syytä epäillä, jos henkilö on matkustanut epidemia-alueella kuten Italiassa, Itävallassa tai Saksassa ja hänelle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta 14 vuorokauden kuluessa alueelta paluun jälkeen. Myös kaikki tällaiseen henkilöön kontaktissa olevat ihmiset ovat tartuntavaarassa.

Koululaisille ja heidän perheilleen jaettiin ohjeet koronaan varautumisesta Wilma-viestillä jo ennen hiihtolomia. Samat ohjeet pätevät kouluterveydenhoitaja Erja Hottisen mukaan edelleenkin.

– Koulussa on ohjeistettu hyvään käsi- ja yskimishygieniaan. Alakoulun jokaisessa luokassa opettajat kävivät lävitse konkreettisesti käsienpesua ja katsoivat THL:n käsienpesuvideon.

Kouluissa seurataan ja noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita.

– Rehtorit tiedottavat, jos erityisiin opetusjärjestelyihin on tarvetta, mutta tällä hetkellä eletään normaalia kouluelämää.

Heinäveden Apteekissa asioinut Tiina Happonen olisi ostanut käsidesiä, mutta se oli loppu. Koronatapausten ryöpsähdettyä on tartunnan mahdollisuus alkanut pelottaa.

– Sairastin pari vuotta sitten influenssan tosi rankkana ja korona on vielä sitäkin pahempi. Meillä on käsienpesua tehostettu ja otettu käsidesit käyttöön. Nyt aion tihentää siivoustakin.

Proviisori Riikka Pakarisen mukaan käsidesiä saatiin viime viikolla, mutta se myytiin jo tiistaina loppuun. Maskit loppuivat parisen viikkoa sitten, eikä niitä saa tukusta kuin vasta kesällä.

– Korovirustartunnan saanutta tai sitä epäilevää pyyämme olemaan tulematta sisälle. Palvelemme silloin joko puhelimitse tai suoraan autoon, Pakarinen ohjeistaa.