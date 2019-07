Helena Juntunen tähdittää musiikkipäivien avajaiskonserttia

Arvostetuissa konserttitaloissa ympäri Eurooppaa esiintyvä sopraano esiintyy Heinävedellä jo toista kertaa.

Sonja Ahtinen

Heinäveden kulttuurikirkko on jo lukemattomia kertoja todistanut Heinäveden Musiikkipäivien aikaan upeiden maailmanluokan tähtien laulua, soittoa ja orkesterinjohtamista. Keskiviikkoiltana on taas luvassa unohtumattomia elämyksiä, kun musiikkipäivät käynnistyvät sopraano Helena Juntusen tähdittämällä avajaiskonsertilla.

Tämänhetkisiin kansainvälistä uraa tekevien suomalaisten oopperalaulajien kärkikaartiin kuuluva Juntunen vastaa puhelimeen tuulisesta Oulusta. Toinen kenkä on kuulemma jo jalassa, sillä haastattelun jälkeen kaupungin erinomaiset pyörätiet kutsuvat.

– Olen kova pyöräilemään ja ulkomailla konserttireissuillakin haluan aina vuokrata pyörän, hän kertoo.

Ulkomailla oopperalaulaja käykin paljon, sillä esiintymispyyntöjä arvostettuihin konserttisaleihin ympäri Eurooppaa ja maailmaa satelee jatkuvasti.

– On ihanaa saada tehdä mielekkäitä sekä merkittäviä oopperoita ja rooleja. Rima nousee, haasteet kasvavat ja konserttitalot suurenevat koko ajan, Juntunen kuvailee.

Taidemusiikkia käsittelevä maineikas aikakausilehti Rondo Classic kirjoitti kevään Wozzeck-oopperasta, jossa Juntunen esitti Mimin traagisen roolin: ”Temppuilemattomalla yksilöohjauksella oli se hyvä puoli, että se antaa hienolle solistijoukolle tilaa ilmaista. Illan yllätyksestä vastasi Helena Juntunen, joka teki Marien roolin dramaattisesti ja herkästi. — Äänellisesti hän on astunut isompiin kenkiin – mitä vielä seuraakaan?”

Helena tunnetaankin todellisena tulkitsijana.

– Rooliin ja kappaleeseen sisälle pääsy käynnistyy teoksen itsenäisellä harjoittelulla omalla pianosäestyksellä. Sitten alkaa tekstin sisäistäminen: Jos laulan eri kielellä, haluan tietää ensin, mitä laulan. Kieltä ja laulua ei opi, ellei tiedä tarkasti mitä laulaa. Melodia ja musiikki määrittävät oopperassa kyseisen hahmon karaktääriä ja kuvio muuttuu sitten kun kuvaan tulevat vielä näyttämöohjeet ja muut muuttuvat tekijät.

Toukokuussa Helena oli pitkään Kroatiassa, jossa hän esiintyi maineikkaassa Rijekan oopperatalossa laulaen Straussin Elektra-oopperaa. Sen jälkeen matka jatkui Viroon ja siitä Riihimäelle konsertoimaan barokkiorkesterin säestyksellä. Uravauhti on huikea ja Musiikkipäivien jälkeen edessä ovat esimerkiksi Helsingin juhlaviikot, Crusell-viikko Uudessakaupungissa sekä konsertti Ruotsissa.

– Tykkään esiintyä monipuolisesti erilaisissa kokoonpanoissa. Pienellä kokoonpanolla kaikkien ääni on tasaisempi verrattuna vaikkapa laulamiseen sinfoniaorkesterin säestyksellä.

Helenalle Heinävesi on tuttu paikka etenkin Kermankosken alueen puolesta. Viime vuonna hän esiintyi Heinävedellä ensimmäistä kertaa. Silloin nautittiin Toivo Kuulan lauluista, jotka saavat jatkumoa keskiviikkona.

– Kuulan säveltämä Merenkylpijäneidot Eino Leinon Helkavirsien tekstiin on oikea harvinainen helmi! Sitä ei kuule lähes missään ja teoksesta on olemassa vain yksi levytys. Kappale on Kuulan itsensä orkesterille sovittamana, joten pääsemme kuulemaan juuri sen, miten hän itse ajatteli kappaleen soivan orkesterin soittamana.

Juntusen pienet lapset kiertävät konserteissa mukana.

– Heinävedelle pääsyä odotamme innolla. Lapset varsinkin haluavat jo kärsimättöminä päästä taas majoittumaan Askon ja Taimin luokse!

Korjattu 25.6. klo 9.15 maininta konsertin ajankohdasta ensi viikosta keskiviikoksi.