Heinäveteläiset ahkerimpina uurnilla koko vaalipiirissä

Heinäveteläiset ovat perjantaihin kello 16 mennessä olleet Kaakkois-Suomen vaalipiirin ahkerimpia äänestäjiä meneillään olevissa presidentinvaaleissa. Heinäveteläisistä on äänestämässä käynyt 25,8 prosenttia eli 752 henkilöä. Miehiä uurnilla on vieraillut 346 ja naisia 406. Äänioikeutettuja Heinävedellä on yhteensä 2912.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä on äänestänyt 19,3 prosenttia. Seuraavaksi korkeimmat äänestysprosentit Heinäveden jälkeen ovat Ruokolahdella 25,4 prosenttia sekä Rantasalmella 25 prosenttia.

Ennakkoäänestyspaikka on Heinävedellä kirjastolla auki perjantaina, maanantaina ja tiistaina kello 10- 18 ja viikonloppuna , lauantaina sekä sunnuntaina kello 10-14. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa, mukaan tarvitaan henkilöllisyystodistus.