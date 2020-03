Iso digiloikka kaikille osapuolille – opiskelujen eteneminen huolestuttaa rehtoria

Poikkeustila: Koulut siirtyivät keskiviikkona etäopetukseen.

Etäopetukseen siirtyminen vaatii sekä opettajilta että oppilailta uusien käytäntöjen opettelua.

– Videopuheluita on harjoiteltu ja opettajakohtaisia koodeja luotu. Tosi monessa ryhmässä oltiin jo tänään keskiviikkona tulilla vaikka kaikki tuntui aamulla kaaokselta. Ensimmäinen videoyhteys koko luokan kanssa saatiin luotua jo aamulla ennen kymmentä. 12 oppilaan kuutosluokka oli silloin etäyhteydessä opettajan kanssa, myhäilee Otto Kotilaisen koulun rehtori Minna Isoniemi tyytyväisenä. Hän kiittelee vanhempien tukea siirtymävaiheessa.

– He ovat suhtautuneet myönteisesti ja olleet kiitettävästi lasten apuna.

Kymmenkunta kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien 1.-3. -luokkien lasta opiskelee edelleen koululla, mutta on välillä kotona etäopetuksessa kuten muut koululaiset. Opettajista on muodostettu päiväkohtaisia vastuuryhmiä, jotka vuorotellen ovat koululla ja tekevät muun ajan etätöitä kotoa käsin.

Koululla käytetään jo entuudestaan tuttua Googlen oppimisympäristöä, jolla voidaan jakaa tehtäviä ja palauttaa niitä opettajille sekä pitää yhteyksiä oppilaiden ja opettajien välillä. Koululla on läppäreitä, joita on jaettu lainaan niihin perheeseen, joilla laitteista on esimerkiksi useamman etäoppilaan vuoksi pula.

Karvion koulun rehtori Sari Käärisen kertoo, että heillä kaikki oppilaat ovat yhtä lukuun ottamatta etäopetuksessa kotona ja että ainoa lähiopetuksessa oleva on yhdistetty Otto Kotilaisen koulun ryhmään.

– Jokainen opettaja on ohjeistanut sekä oppilaat että huoltajat tähän poikkeustilanteeseen. Oppilaiden etätehtävät löytyvät Wilmasta ja kaikkiin oppilaisiin ollaan päivittäin yhteydessä videopuheluiden tai tavallisten puheluiden välityksellä. Opettajat vastailevat oppilaiden kysymyksiin koko ajan ja myös opettavat oppilaita samalla.

– Hämmentävä tilanne kaikille, luonnehtii yläkoulun ja lukion rehtori Heli Mikkonen ensimmäistä etäopetuspäivää. Hyvää on hänen mukaansa se, että käytössä oleva verkko-opetusalusta on monelle opettajalle ja oppilaalle jo entuudestaan tuttu.

– Opettajille haastavaa on luoda oman aineensa oppimateriaali, joka soveltuu etäopetukseen. Perinteiset kirjat ja vihkot ovat toki kotonakin käytössä.

Eniten Mikkonen on huolissaan yläkoululaisten ja lukiolaisten opintojen edistymisestä sekä tulossa olevista koeviikoista.

– Ysiluokilla vaihtuu jakso ja päättöarvioinnit sattuvat tähän saumaan. Lukion ykkösten ja kakkosten koeviikot ovat ennen pääsiäistä. Lukion puolella oppiaineet ovat vaativia ja kurssien sisällöt laajoja. Pitkää matematiikka jos esimerkiksi miettii, niin voi olla todella haasteellista välillä opiskella kotona.

Moni yläluokkalainen tuntuu Mikkosen mukaan ottavan etäopetuksen ylimääräisenä neljän viikon lomana.

– Suosittelen, että kotonakin noudatetaan lukujärjestystä, jotta päivärytmi säilyy.

