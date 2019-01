Paluumuuttaja tiiraa tuttuja kasvoja kaupan kassajonossa: Aktiivinen pariskunta muutti luonnon keskelle

Riitta Simola ja Yrjö Hakulinen elävät luonnon keskellä.

Eija Kvintus

Valo tulvii sisälle olohuoneen ikkunoista, joista avautuu huikaisevan kaunis talvinen näkymä Raaminselälle. Ei ihme, että Riitta Simola ja Yrjö Hakulinen olivat myytyjä, kun he ajoivat ensimmäistä kertaa Merilän pihaan. Elokuussa Virranniemestä ostettu kesäpaikka muuttui asunnoksi viime lauantaina. Kummatkin ovat jo eläkkeellä, joten työ ei heitä pidätellyt Riihimäellä.

– Heinävedelle oli helppo tulla. Muistan heinäveteläiset hyvin ystävällisinä ihmisinä, jotka pitävät huolta toisistaan, Riitta kehuu.

Paljon matkustellut uusiopari on asunut Keravalla, Helsingissä, Lahdessa ja Riihimäellä. He sanovatkin elävänsä vierivä kivi ei sammaloidu -periaatteella.

– Elämän tarjoamat mahdollisuudet pitäisi uskaltaa käyttää. Täällä on ne palvelut, joita nyt kaipaamme.

Rantaan tehty avanto odottaa Riittaa. Tosin siihen sopii vain pulahtamaan, ei uimaan, kuten Riitta on tottunut. Yhdessä pariskunta lumikenkäilee ja aikoo opetella kalastamaan. Metsämarjat löytyivät omalta pihalta. Lumitöissä ja halonteossa riittää askaretta.

Kulttuuri ja erilaiset tapahtumat kiinnostavat. Sulkapalloa olisi kiva pelata täälläkin. Aikanaan kunnallispolitiikassa vaikuttanutta Riittaa ei ehdolle asettuminen enää kiinnosta, mutta hän sanoo olevansa innokas taustavaikuttaja. Riitta onkin jo syttynyt kaivosasiasta ja kehottaa kuntalaisia ottamaan yhteyttä suoraan vaikuttajiin niin kunnan kuin valtakunnankin tasolla. Omaan sidosryhmäänsä hän kertoo kuuluvan meppejä ja kansanedustajia, jotka kyllä saavat kaivosasiasta tietoa.

Love Saimaa ja Pro Heinävesi -sivustoja hän kehuu aktiivisuudesta.

– Jokainen kaivoksen puolustaja pitäisi vielä ilmaiselle bussiretkelle Talvivaaraan näkemään, mitä täälläkin voi tapahtua.

Riitta on elänyt lapsuutensa, käynyt koulunsa ja kirjoittanut ylioppilaaksi Heinävedellä. Hän kertoo esittelevänsä itsensä rakennustarkastaja Onni Räsäsen tyttärenä.

– Yritän tiirailla kaupan jonossa tuttuja kasvoja, mutta en tunnista ketään, hän harmittelee. Riitan monet tietävät ainakin nimeltä, sillä hän on kirjoittanut ahkerasti Facebookin Heinävesi ennen ja nyt -ryhmään.

– Laitoin sinne kansakoulukuvan vuodelta 1967 ja heti löytyi ihmisiä, jotka bongasivat itsensä kuvasta.

Räsäset muuttivat Heinävedelle vuonna 1966. Riitta lähti maailmalle kirjoitettuaan ylioppilaaksi vuonna 1977. Yrjö on syntynyt Helsingissä. Jossain vaiheessa selvisi, että Yrjön täti, hänen poikansa ja tämän vaimo, kaikki opettajia, olivat opettaneet Riittaa Heinävedellä. Ja, että Riitan veli Heikki oli samaan aikaan aliupseerikoulussa Vekarajärvellä. Riitankin Yrjö oli nähnyt äitinsä näyttämässä lehtijutussa, joka kertoi Heinävedellä valitusta Aurinkotytöstä.

Elämäntyönsä Riitta teki Finanssialan keskusliitossa.

– Kymmenen vuotta sitten sain aivoinfarktin. Ajattelin, että nyt on aika tehdä jotain muuta. Kouluttauduin floristiksi ja isännöitsijäksi.

Yrjö taas työskenteli it-projektipäällikkönä. Hänellä on yksi erityinen mielenkiinnon kohde: Alfa Romeo -merkkiset autot, joiden tiimoilta he ovat jo useampana kesänä käyneet kokoontumisissa Italiassa. Yrjö myös toimittaa kerhon lehteä. Toinenkin julkaisu löytyy. Yrjön vanhempien suvuista koottu yli 100-sivuinen sukukirja, joka on vaatinut valtavan työn. Yrjöltäkin löytyy tuttuja sukujuuria. Selviää, että mestarihiihtäjä Veikko Hakulinen on Yrjön setä. Isä Viljo Hakulinen taas tunnettiin juristina sekä oikeuskanslerin kansliapäällikkönä.