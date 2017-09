Äiti Elisabetin etsinnät jatkuvat laajoina Palokissa

Äiti Elisabetin, 73-vuotiaan Irmeli Vuolteen, etsinnät jatkuvat edelleen Lintulan luostarin ympäristössä Palokissa. Nunnasta on viimeinen silminnäkijähavainto tiistai-illalta, jolloin hän ilmoitti lähtevänsä katsomaan naapurissa ollutta tulipaloa. Hän tunsi naapurin väen jo neljän vuosikymmenen ajalta ja oli heidän hyvä tuttavansa. Luostarista on palopaikalle vajaan kilometrin matka.

Luostarissa valmistauduttiin tiistai-iltana myös keskiviikon ristisaattoon keräämällä saniaisia ja kukkia portilta kirkkoon johtavalle kukkakujalle. Äiti Elisabetilla oli tapana kerätä oma osuutensa kasveista yksinään.

Samana iltana mökkiläinen näki nunnan noin 5-6- kilometrin päässä palopaikalta Honkasalontietä koilliseen. Hän kuuli kadonneesta henkilöstä vasta keskiviikkoiltana, ja ilmoitti havainnostaan poliisille. Siihen saakka etsintöjä oli tehty etupäässä luostarin lähialueella. Torstaina aluetta laajennettiin myös havaintopaikan ympäristöön Heinäveden ja Tuusniemen rajaseudulle. Alue on laajalti asumatonta ja siellä risteilee runsaasti metsäautoteitä. Maasto on peitteistä ja osittain vaikeakulkuista. Etsiminen on runsaan kasvillisuuden vuoksi hidasta. Torstai-iltana aloitettiin tienpenkereiden läpikäyminen jalkaisin. Pelastuslaitoksen veneyksikkö tutki luostarin viereisen Koskijärven keskiviikkona.

Äiti Elisabet on 164-senttiä pitkä, hoikka ja kulkee etukumarassa. Päällään hänelle oli sininen popliinitakki ja päässä huivi. Elisabetilla ei ole muistisairautta ja hän on ikäisekseen hyväkuntoinen. Hän on tottunut luonnossa liikkuja ja luostarin lähialueet ovat hänelle tuttuja 40 vuoden luostarissa asumisen ja marjareissujen myötä. Hänet tuntevat kuvailevat nunnaa luontoihmiseksi.

Nunnan etsinnöissä oli torstaina mukana noin 30-40 vapaaehtoista Heinävedeltä ja naapurikunnista, seitsemän poliisia, kuusi koirapartioita sekä rajavartioston helikopteri.