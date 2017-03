Varistaipaleen ja Taivallahden kanavat aidataan

Sergei-laiva Varistaipaleen kanavalla

Liikennevirasto aikoo aidata Varistaipaleen ja Taivallahden kanavat ensi kesänä. Avautuvien sulkuporttien kohdalle suunnitellaan 2,5 metrin korkuisia metalliaitoja ja muualle sulkukammioiden kohdalle 110 – 120 senttimetrin korkuisia aitoja. Perusteena on turvallisuus sekä Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta vuodelta 2008. Aidoilla halutaan estää itsepalvelu- ja kaukokäytettävissä kohteissa sivullisten pääsy liikkuvien osien vaikutusalueelle. Sulkukammioiden ja pystysuorien luiskien turvallisuuteen ei ole vastaavaa lainsäädäntöä.

Esimerkki sulkukammioiden aitatyypistä. Kuva Saimaan vanhalta kanavalta/Liikennevirasto

Liikenneviraston S/s Saimaa nousemassa Varistaipaleen kanavaa ylöspäin kanavan 100-vuotisjuhlissa vuonna 2014.

Varistaipaleen kyläyhdistys pitää suunnitelmia ylimitoitettuina. Suunnitellut aidat jopa heikentävät turvallisuutta nykytilanteesta. Suluttaessa veden pinta vaihtelee suuresti ja veneilijöiden on päästävä nousemaan kiveykselle esteettä. Samoin kuin mahdollisissa vaaratilanteissa pelastajien on päästävä auttamaan suluissa olevia seinämien tikapuita pitkin. Siksi sulkujen kohdalle ei saa kyläyhdistyksen mielestä rakentaa edes matalia aitoja kummallakaan kanavalla.

Esimerkki sulkuporttien liikkuvien osien aitauksesta/Liikennevirasto

Sulkuporttien kohdalle suunnitellut korkeat ”kana-aidat” taas eivät sovellu suojeltuun kansallismaisemaan ja kyläyhdistys ehdottaakin sulkuporttien kohdalle kummallekin kanavalle samanlaisia maksimissaan 100 senttimetrin korkuisia matalia aitoja kuin Taipaleen kanavalla on.

Uimaportaat

Liikennevirasto on määrännyt poistettavaksi myös kummallakin kanavalla olevat uimaportaat, joita on kaikkiaan puolenkymmentä. Uimaportaat ovat kuitenkin kyläyhdistyksen mielestä turvallisuutta lisäävä tekijä. Ilman niitä on erittäin vaikea laskeutua kivistä, paikoin sammaloitunutta ja liukasta kanavan laitaa pitkin veteen pelastamaan mahdollisesti veden varaan joutuneita.