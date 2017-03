Säynämössä odotetaan kirkastusjuhlavieraita

Viileä kesä, mutta lämmin tunnelma. Säynämön leirikeskuksen vieraskirja on täyttynyt koti- ja ulkomaisten matkailijoiden nimistä, vaikka helle ei ole hellinyt montakaan päivää. Ensimmäistä kesää pestissä oleva isäntäpari Sinikka ja Markku Koivula ovat tähänastiseen tyytyväisiä.

– Kävijöitä on kyllä tullut sekä maitse että vesitse ja paljon paatteja on ollut laiturissa. On ilahduttavaa, että myös heinäveteläiset ovat innostuneet vierailemaan täällä upeissa maisemissa. Huippu oli tietysti juhannus, jolloin majoituspuoli oli aivan täynnä. Oli myös kaksi isoa rippileiriä ja nyt keskiviikkona alkavat Raamattulomapäivät jotka kestävät perjantaihin eli Kirkastusjuhliin asti, Koivulat kertovat.

He mainitsevat mielipaikakseen tunnelmallisen ankkurikappelin. Sinne he Heinävedelle tultuaan menivät lämmittelemäänkin, kun ulkona oli vain 10 plusastetta ja kappeli oli leirikeskuksen lämpimin rakennus.

– Meistä Säynämö on kuin keidas eikä täällä mäntymetsän keskellä ole itikoitakaan vastuksina.

Kirkastusjuhlia vietetään Heinävedellä tulevana viikonloppuna 24.-26.7.2015.