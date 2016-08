Ristisaatto Valamosta Lintulaan mukana rentouttavien matkakohteiden kampanjassa

Ristisaatto lähdössä viime kesänä Valamon luostarista kohden laivalaituria, josta matkattiin Sergei-laivalla Palokin laivalaiturille ja siitä edelleen kävellen Lintulan luostariin. Kävellen kulkeneiden ristisaatto lähti jo kolmea tuntia aikaisemmin kello 7 heti aamupalveluksen ja liturgian jälkeen.



Tämän viikon sunnuntaina Saksasta kotoisin olevat kuvaaja ja bloggaaja saapuvat Pohjois-Karjalaan testaamaan rentouttavia matkakohteita. He kiertävät eri luonto- ja kulttuurikohteita Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä sekä kilpailevat samalla kahdeksan eri puolella Suomea matkaavan pariskunnan kanssa rentoutumisesta Visit Finlandin Tour de Relax -kampanjassa. Heinävedellä he osallistuvat ensi viikon tiistaina Valamon luostarista Lintulan luostariin ja takaisin tehtävään ristisaattoon.

Kampanjalla nostetaan esille Suomen saaristoa ja hyvinvointiohteita.

– Suunnittelimme matkaajien reitin niin, että he ehtivät nähdä aluettamme mahdollisimman monipuolisesti. Erityisen hienoa on, että Valamon luostarin ristisaatto sattuu heidän vierailunsa aikaan. Valamossa he pääsevät tutustumaan ortodoksiseen kulttuuriin, mikä on Suomessa aivan ainutlaatuinen mahdollisuus. Lisäksi matkailijoiden ohjelmaan kuuluu myös muun muassa yöpyminen metsässä riippukeinussa, kelluntaa Ruunaan koskilla, kylpyläelämys Kolilla ja savusaunominen Nurmeksessa, kertoo Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015–2017 -hankkeen ohjelmajohtaja Susanna Saastamoinen

Saastamoinen uskoo, että hyvinvointimatkailu tulee olemaan tulevaisuudessa alueemme matkailun valtti.

– Yrittäjät ovat aktiivisesti tuotteistaneet Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma -hankkeen kanssa hyvinvointituotteita rentouttaviksi kokemuksiksi, kuten vaelluksiksi ja metsäjoogaksi, Saastamoinen jatkaa.

Tour de Relax on Visit Finlandin toteuttama kampanja, jossa on mukana yhdeksän paria Saksasta, Ranskasta ja Italiasta. Matkailijat saapuvat testaamaan Suomen rentouttavimmat lomakohteet.

(Alakuva kesältä 2015) Ristisaattoon osallistuvat kulkevat Lintulan portilta kirkkoon kukkaispolkua pitkin. Viime vuonna saniaiset ja kukat oli kerätty edellisenä iltana ja polku oli koottu aamulla 25 henkilön voimin. Mallin mattoon oli keksinyt Äiti Ksenia jo sitä edellisenä kesänä. Kukkia oli viime kesänä luonnossa paljon, joten matosta tuli koristeellisempi kuin edellisestä.