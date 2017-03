Raaminmäen puulajipuisto kutsuu kävelemään

Kynäjalavien lehvistö muodostaa varjoisan huoneen, jota ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen ihastelee.

Lehtien havinaa, tuoksuja ja ihana viileys. Kaikkea tätä oli tarjolla jo parin sadan metrin puulajipuistokävelyllä, kun ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen esitteli jaloja lehtipuita Heinäveden puulajipuiston, Heinävesi Arboretumin avajaisissa viime tiistaina. Haavat havisivat, poppelin vahamaisista lehdistä irtosi niitä hierottaessa vahva tuoksu ja kynäjalavien lehvästö tarjosi vehreän huoneen viilentymiseen.

Raaminmäellä, Tulikiven tehtaiden vieressä sijaitsevassa Heinäveden puulajipuistossa on kaikkiaan 840 metriä murskeella katettuja polkuja sekä pari levähdyspaikkaa. Ränsittyneestä puistosta löytyi kunnostustöiden yhteydessä 54 elinvoimaista puulajia, kun alunperin sinne istutettiin runsaat 60 lajia ja lähes 6000 puuntainta 1990-luvun puolivälissä. Puulajit on merkitty kyltein, joista löytyy myös QR-koodi. Sen avulla löytyvät kunnan nettisivuilta tarkemmat puulajikuvaukset. Puulajipuistoon on opastus Asemantieltä. Lisäksi pysäköintipaikalta löytyy opastustaulu ja alueen tarkka kartta.

Puulajipuisto oli jo ränsittyä unohduksiin, kunnes Heinäveden Eteläinen maa- ja kotitalousseura pisti hankkeen pystyyn ja käynnisti kunnostustyöt, joihin on osallistunut paljon talkoolaisia eri tahoilta. Pesämuna saatiin Ilmari Räsäsen säätiöltä 800 euroa luonnonhoito- ja kunnostushankkeisiin tarkoitettua avustusta. Sen jälkeen hanketta ovat avustaneet muutkin tahot, yrittäjät ja yksityiset.

Kunnanjohtaja Riitta A. Tilus paljasti puulajipuiston opastetaulun. Puulajipuiston perustamisesta aloitteen vuonna 1994 tehnyt, tuolloin kunnanmetsätalousinsinöörinä toiminut Matti Ahonen vasemmalla ja Heinäveden Eteläisen maa- ja kotitalousseuran Raili Herranen oikealla.

Heinävesi Arboretum lyhyesti:

Idea Heimo Marttiselta 1989, aloite Matti Ahoselta 1994, puulajipuiston perustaminan 1995

Luonnonkasvit, viljelykarkulaiset, linnut ja perhoset kartoitettiin 2010, opinnäytetyönä suunnitelma kunnostamisesta 2011

Ilmari Räsäsen säätiö, Edward Kettusen säätiö ja Piällysmies Ry tukivat rahallisesti Heinäveden eteläisen maa- ja kotitalousseuran kunnostushanketta. Kunnostus eri tahojen talkootyönä 2015-2016.

Pinta-ala 3,7 hehtaaria, 54 erilaista puulajia

Opasteissa QR-koodit, joiden avulla pääsee puulajien tarkempi tietoihin.

Kolme helppokulkuista murskeella päällystettyä polkua yhteensä 840 metriä sekä levähdyspaikkoja

Vanhalle pellolle perustettu puulajipuisto kasvaa rehevällä maapohjalla, joskaa kasvaa muun muassa koiraheinää. Ympäristöpäällikkö Eila Kainulainen johdattaa avajaispäivän vieraita kierroksella jaloja lehtipuita kasvavalle alueelle.