Pelastuslaitos pyytää kaikkia huomioimaan, että ruohikkopalovaara on suuri ja palon leviäminen metsään on todennäköistä tänään ja viikonlopun aikana Etelä-Savossa. Vaikka paikoin maasto voi olla vielä kosteaa, on se valtaosin erittäin kuivaa ja palo leviää salaman nopeasti tuulen avulla. Erityisesti pyydetään, ettei puutarhajätettä tänä viikonloppuna poltettaisi vaikkei se lain mukaan kiellettyä vielä olisikaan.