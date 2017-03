Pääskyvuori aukeaa kaudelle 2016-2017

Heinäveden kunnanvaltuusto päätti maanantaina ylimääräisenä ja kiireellisenä asiana vuokrata Pääskyvuoren rinnealueen yrittäjä Petri Valkamalle perustettavan yhtiön lukuun 1.1.2016 alkaen. Tämän lisäksi Valkama ostaa rinnekalusteet, kuten hissit, edellisiltä yrittäjiltä Pesuilta. Toiminta rinteillä alkaa kaudella 2016-2017.

Hankkeen taustalla on pyhäselkäläisen alan harrastaja, amk-opiskelija Valkaman lisäksi neljän investoijan porukka, joista kolmella on yhteys Heinävedelle. Yksi rahoittajista on kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aarno Happonen, joka jääväsi itsensä pykälän käsittelyn ajaksi. Myös toinen rahoittajista asuu Heinävedellä. Rahoittajaporukka on ollut kasassa jo reilun vuoden ajan ja se on etsinyt Pääskyvuorelle toiminnan pyörittäjää. Heinävedeltä sellaista ei ole kuitenkaan löytynyt. Rahoittajat ovat mukana rinteen käynnistämiseen liittyvissä alkuinvestoinneissa, jotka ovat Happosen mukaan useita kymmeniä tuhansia euroja. Avustus tulee olemaan kertaluonteinen.

– Enemmän me laitamme siihen rahaa kiinni kuin yrittäjä, mutta hän nuorena miehenä luonnollisesti tarvitsee toiminnalleen tukea, Happonen sanoo.

