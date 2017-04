Oppilaat tekevät Musiikkipäiviä tutuksi ovelta ovelle

Heinäveden Musiikkipäivät ja Otto Kotilaisen koulun 4. luokka käynnistävät yhteistyön, jonka tavoitteena on lisätä musiikkipäivien tunnettavuutta, helpottaa lippujen saatavuutta sekä kartuttaa neljäsluokkalaisten leirikoulukassaa. Lapset lähtevät myymään lippuja ovelta ovelle Musiikkipäivien Jaakko Ryhäsen ja Seppo Hovin Muistojen laulut –konserttiin, joka on Heinäveden kirkossa lauantaina 1.7. klello 19. Oppilaiden kautta on mahdollista hankkia liput myös muihin Heinäveden Musiikkipäivien konsertteihin. Samalla oppilaat jakavat Musiikkipäivien esitteen.

– Erään vanhemman kanssa mietimme erilaisia varainkeruuvaihtoehtoja ja tämä ajatus tuli silloin esille, opettaja Anna-Kaisa Kukkonen-Madi kertoo.

Matkailusihteeri Leena Vlasoff sanoo, että asiasta keskusteltiin vielä Musiikkipäivien hallituksessa ja se koettiin kokeilemisen arvoisena asiana.

– Samalla Musiikkipäiviä tehdään tutuksi koululaisille ja he saavat ilmaisliput konserttiin.

Kukkonen-Madi kertoo, että he ovat jo keskustelleet luokassa Musiikkipäivistä ja kuunnelleet Hovin ja Ryhäsen musiikkia.

– Klassiseen musiikkiin on tarkoitus perehtyä vielä tarkemmin. Lisäksi käydään läpi, kuinka myyntitapahtumassa toimitaan ja mitä ollaan myymässä. Projekti huipentuu sitten kesällä tähän yhteiseen konserttiin.

Neljännen luokan oppilas Alisa Geybakhin mielestä lippujen myyminen kuulostaa mukavalta jutulta.

– Siinä voi samalla auttaa ihmisiä. Esimerkiksi minun mummo ei kyllä ehkä osaisi ostaa lippuja älykännykällä netistä, niin nyt hän saa ne minulta suoraan.

Koululaiset myyvät lippuja tästä päivästä alkaen aina toukokuun loppuun asti.

– Ihan perheelle, tutuille ja naapureille meinasin ensin myydä ja sitten ajateltiin mennä Saran (Eklund) kanssa myymään ovelta ovelle, Alisa miettii.

Jimi Pitkänen asuu Koivulahdessa ja kertoo lähtevänsä myymään lippuja sille suunnalle naapureihin.

Emma Keinonen aikoo myös ottaa kohderyhmäksi ensin sukulaiset ja naapurit ja laajentaa sitten myyntialuetta kirkonkylälle.

Alisa sanoo, että lippujen myyminen etenkin vieraille ihmisille tuntuu vähän jännittävältäkin asialta.

Neljäsluokkalaiset eivät vielä ole valinneet leirikoulukohdetta, mutta valinta tehdään kevään aikana.

– Näin päästään suunnittelemaan tarkemmin muita varainkeruuprojekteja. Kun oppilaiden kanssa on keskusteltu asiasta, pohjoisen suunta on noussut esille. Jos pohjoinen valitaan, on vielä mietittävä, tehdäänkö ruskaretki vai lähdetäänkö nauttimaan keväisistä hangista.

Tähän mennessä neljäsluokkalaiset ovat keränneet rahaa myyjäisiä ja arpajaisia pitämällä sekä laulukeikkoja tekemällä. Luokka on selvästi musikaalinen.

– Meilllä on täällä luokassakin aina soittimet esillä niin, että voimme soittaa aina kun siltä tuntuu, opettaja Anna-Kaisa Kukkonen-Madi sanoo.

Hänen mukaansa uusi opetussuunnitelma kannustaa leirikoulujen pitämiseen sekä yrittäjyyskasvatukseen.

– Tällaisessa leirikouluprojektissa varainkeruineen yhdistyy monta asiaa konkreettisesti ja yhteinen iso hanke vaikuttaa koko koulutyöhön yhteishenkeä parantavasti. Myös yhteistyö vanhempien suuntaan on aktiivista.