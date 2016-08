Mira Potkosen olympiamitali ratkeaa maanantaina

Mira Potkonen voitti perjantaina 12.8. olympialaisten naisten nyrkkeilyn 60 -kiloisten avausottelussa isäntämaan Adriana Araujo Dos Santosin.

– Mira pystyi pitämään hänelle laaditun taktiikan, joka oli nopea jalkatyöskentely. Vastustajalla jalat olivat hitaat. Mira ei hermoillut, vaikka kyseessä ovat olympialaiset. Kilpailemisesta on hänelle tullut rutiinia, ottelu on ottelu. Jos alkaa miettiä, miten isoissa kisoissa on, ei tule mitään, kertoi Miran valmentaja Maarit Teuronen Heinäveden Lehdelle kisapaikalta raportoivalle Sari Turuselle heti ottelun jälkeen.

Otteluvoitosta iloinen Maarit Teuronen on valmentanut Miraa vuodesta 2008.

Seuraava vastustaja on maanantain 15. päivän ottelussa vuoden 2012 olympiavoittaja Katie Taylor Irlannista.

– Paha vastus, mutta voitettavissa. Tämän ottelun voittaja tulee olemaan varma pronssimitalisti, kullasta taistellaan keskiviikkona 17.8, Teuronen sanoo.

Miran harjoitusvastustaja Arslan Khataev, bongasi suomivärit, Sari Turusen ja Risto Kinnusen, perjantai-iltana kisakatsomossa ja kävi tervehtimässä heitä. Khataev on viime vuoden A-junioreiden EM-hopeamitalisti, Tsetseniasta vuonna 2010 Suomeen muuttanut ja nyrkkeillyt kahdeksan vuotta. Miran sparraajaksi hän sopii painonsa ja muuntautumiskykynsä ansiosta. Mies katsoo videolta tulevien vastustajien ottelutyylin, omaksuu sen ja matkii sitä kehässä Miran kanssa harjoitellessaan. Nyt Arslanilla on siis edessä irlantilaisen rooli.

– Kyllä, minusta tulee hetkeksi olympiavoittaja.

Turuselle ja Kinnuselle ottelun seuraaminen oli hieno kokemus.

– Saimme tuomaripisteet luettavaksi jokaisen erän jälkeen teamin huoltajan kännykkään ja selvisi että neljäs erä oli pakko voittaa. Brasilialais-kotiyleisö mylvi, neljäs erä oli alkamassa ja nousimme rohkeasti Suomen lippua kädessä heiluttaen seisomaan. Kongi soi ja Miran käsi nostettiin ilmaan. Brasilialaisyleisö hiljeni. Pienesti mutta vahvasti areenalla raikui: ”Hyvä Suomiii!”

Mira Potkonen kohtaa puolivälierässä maanantaina klo 17 Suomen aikaa irlannin Katie Taylorin.

Kuvat: Sari Turunen