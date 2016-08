Mira Potkosen ennakkotavoitteet täyttyneet, nyt kirkastetaan mitalia

Ensimmäisessä ottelussa tullut musta silmä sai uutta osumaa pronssiottelussa Katie Tayloria vastaan.

Kesäkuisessa haastattelussa Heinäveden Lehdessä olympiakisoihin valmistautuva, nykyään Nokialla asuva nyrkkeilijä Mira Potkonen valitteli sitä, että naisnyrkkeily ei ole mediaseksikäs ja tunnettu laji. Oman hyvän kisamenestyksen lisäksi hän asettikin tavoitteekseen tuoda lajille tunnettavuutta. Nämä kummatkin tavoitteet ovat jo nyt täyttyneet. Päättäväinen Potkonen on tehnyt historiaa naisnyrkkeilyn alalla. Etenkin maanantaista voittoa lajin ykkösestä Katie Taylorista arvostetaan. Suomen mitalitilin Rio de Janeirossa avanneen Potkosen ympärillä on käynnistynyt valtava mediasirkus, ja jokainen tiedonjyvä kisapaikalta ja Potkosen urheilutaustoista julkaistaan. Ja vauhti vain kiihtyy, kun keskiviikkona yritetään kirkastaa mitalin väriä. Pronssin Mira on jo voittanut. Keskiviikkona otellaan värierät ja finaali on perjantaina. Toivotamme Miralle menestystä tuleviin koitoksiin!