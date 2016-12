”On se niin mahtavaa, että Pääsky on taas auki”

Matias ja Aarni Kotilainen tulivat laskettelemaan ensimmäistä kertaa Pääskyvuorelle.

– Kivalta näyttää, tuumaa Timo Kotilainen Pääskyvuoren rinnekahvion edustalla.

Timon pojat Matias,10, ja Aarni,7, Kotilainen kiinnittävät vieressä laskettelusuksia jalkoihinsa ja koko porukka suuntaa mäkeen. Kotilaiset ovat Turusta, mutta viettävät perhejoulua Heinävedellä.

Pääskyvuorella perhe on ensimmäistä kertaa, aiemmin on laskettelua harrastettu muun muassa Levillä.

Valtteri Kurikka oli keskiviikkona 28.12. mäessä jo neljättä päivää.

Heinäveteläinen Valtteri Kurikka, 14, on ollut rinteessä joka päivä siitä asti Pääsky avattiin, Hän kehuu rinnettä hyväksi ja sanoo laskemisen onnistuvan kotimäessä paremmin kuin Kasurilassa, jossa kävi laskemassa niinä vuosina, kun Pääsky oli kiinni.

– Ja täällä on melkein meidän koko luokka.

Leena Gynther muisteli nuoruusvuosina Pääskyllä viettämiään aikoja kuten moni muukin.

Myös Leena Gynther on innoissaan.

– On se niin mahtavaa, että Pääskyvuori on jälleen auki. Täällä laskettiin paljon lukioikäisenä 80-luvun alussa, Helsingissä asuva ja Heinävedelle joulun viettoon tullut Leena muistelee.

Leenan mukaan rinteeseen nousevat myös lapset Reetta,14, ja Petrus, 16. Ensi viikolla Gytherin perhe suuntaa vähän suurempiin rinteisiin Alpeille. Ensimmäisen laskun jälkeen Leena huikkaa, että mäki tultiin alas ihan vanhalla muistilla.

Keskiviikkona hissille syntyi ajoittain pientä jononpoikasta.

Pääskyvuori on nyt ollut auki muutaman päivän. Rinneyrittäjä Petri Valkama kertoo parkkipaikan täyttyneen joulupäivänä eli avajaispäivänä nopeasti.

– Noin sata laskijaa oli mäessä ja tietysti myös muutakin porukkaa oli paikalla. Tarkoitus on vielä laajentaa parkkialuetta karavaanialueen suuntaan.