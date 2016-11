Linnan juhlapuku on yllätys Potkoselle itselleenkin

Mira Potkonen edustaa Tampereen Voimailuseuraa.

Tiistaina posti toi nyrkkeilijä Mira Potkoselle odotetun kirjeen. Kutsun itsenäisyyspäivän juhliin linnaan.

– Olihan se hieno hetki avata kuori ja olla kutsun arvoinen. Arvostan kovasti, Potkonen kommentoi kesken automatkan hetken päästä alkavaan lehdistötilaisuuteen. Sen jälkeen hän aikoo keskittyä marraskuun loppupuolella pidettäviin Sofian EM-kisoihin valmistautumiseen ja pitää mediahiljaisuutta.

Miran tädillä oli toiveena saada suunnitella ja ommella siskontyttärelleen linnanpuku. Toive ei toteudu, sillä aikataulullisista syistä Potkosella ei ole mitään mahdollisuuksia pyörähtää Pohjois-Savossa.

– Kyllä se puku menee nyt muiden tehtäväksi. Annoin suunnittelijalle vapaat kädet. Tyylistä ja väristä ei ole tietoa. Sanoin vain, että siinä pitäisi olla se jokin -juttu. Katsotaan nyt, mitä tulee.

Mira lähtee linnanjuhliin yhdessä puolisonsa Henrin kanssa. Heidät nähtäneen myös parketilla.

– Kyllä lattialla pitää joku kipale käydä vetämässä, vaikkemme mikään tanssipari olekaan, Mira naurahtaa. Puolisolla Henrillä lienee enemmän kokemusta tanssimisesta ainakin estradin puolelta, sillä hän kiertää leipätyönsä ohessa viisihenkisen Henkka & Kulkurit tanssiorkesterin solistina.

Muutakin mukavaa odotettavaa on. Nokian kaupunki lahjoitti Potkoselle olympiamenestyksen kunniaksi omakotitalotontin Sammaliston alueelta. Sille nousee itsesuunniteltu omakotitalo.

– Oma koti on ollut meidän pitkäaikainen haave ja nyt se on mahdollista. Rakennuslupa on jo myönnetty ja viittä vaille valmis paketti on tulossa. Ensi vuonna asutaan uudessa omassa kodissa.

Rio Janeiron pronssi kirkastui Suomeen tulon jälkeen.

Miran harjoitusohjelmassa keskitytään nyt aiempaa enemmän hiomaa tekniikkaa ja asentoa paremmaksi.

– Yhteistyö Maaret Teurosen kanssa jatkuu edelleen.

Bulgarian Sofiassa pidettävistä EM-kisoista on odotettavissa kovat karkelot.

– Euroopassa on hurja taso nyrkkeilyssä ja paljon tosi hyviä nyrkkeilijöitä. Mitalia totta kai lähden tavoittelemaan, Mira vakuuttaa.

Mira kuulumisista enemmän ensi viikon Heinäveden Lehdestä