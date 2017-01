Lajunlahdessa kolmen auton ja hirven kolari- toinen kaista käytössä

Lajunlahdessa Kohmanniemen risteyksen kohdalla valtatie 23:lla on tapahtunut hirvikolari, jossa on ollut osallisena kolme henkilöautoa. Autoissa on ollut yhteensä neljä henkilöä. Tie on kokonaan poikki liikenteeltä pelastustyön ja onnettomuuspaikan raivaustöiden ajan. Pelastuslaitos sai onnettomuudesta hälytyksen kello 18.40.

Onnettomuuspaikalla 80km/h nopeusrajoitus. Yksi auto suistunut onnettomuuden seurauksena ojaan ja kaksi muuta törmänneet keulakkain. Kaksi autoa vaurioitunut ajokelvottomiksi. Useita pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköitä kohteessa. Hirvi menehtyi onnettomuudessa. Onnettomuuspaikan pelastus –ja raivaustyöt ovat edelleen käynnissä. Toinen ajokaista saadaan liikennöitävään kuntoon n. klo 19:45.

Uutista päivitetty klo 19.52 onnettomuuden yksityiskohtien ja liikenteen sujuvuuden osalta.