Kotileipomo Mikkonen ottaa Pääskyn ravintolapalvelut hoitoonsa

Kotileipomo Päivi Mikkonen hoitaa Pääskyvuoren ravintolapalvelut ensi syksystä alkaen.

– Tarjolle tulee keittolounasta, pizzaa, hodareita, eli suolaista ja makeaa isoon ja pieneen nälkään, Päivi Tirkkonen kertoo.

Yrittäjä Petri Valkama otti häneen yhteyttä kesällä ja kyseli Mikkosen kiinnostusta asiaan.

– Ei sitä pitkään tarvinnut miettiä, siinä paikassa on monia mahdollisuuksia. Laskijoiden ja hiihtäjien lisäksi kelkkareitti kulkee ihan vieressä.

Kahvilarakennus vaatii remonttia ja sisustamista ennen kauden alkua, mutta hankintojen tekeminen on jo aloitettu astioilla ja kalusteilla.

Pääskyn talvikausi täydentää mukavasti yrittäjän vuotta. Keväällä on juhlakausi, kesällä torikahvilan pitäminen ja syksyyn painottuu pitopalvelupuoli.