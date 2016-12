Kolme kapellimestaria, kolme sinfoniakonserttia 100-vuotiaan kunniaksi

(Santtu-Matias Rouvali)

Heinäveden Musiikkipäivien taiteellisen johtajan, kapellimestari Erkki Lasonpalon äänestä on kuultavissa innostus, kun hän kertoo ensi kesän ohjelmistosta, mikä ei kalpene edellisille vuosille.

– Minulla on hyvä kutina ensi kesästä. Kolme sinfoniakonserttia ja kolme kapellimestaria. Runko on siinä. On suoranainen ihme ja todella hienoa, että onnistuimme saamaan kesän 2015 kaput takaisin Heinävedelle, sellaiset Santun (Santtu-Matias Rouvali) ja Leifin (Segerstam) aikataulut ovat. Siitä olen erityisen iloinen, että saimme Santunkin tänne. Hänellä on iso koneisto ympärillään ja mahdollisuus valita, mitä tekee ja hän haluaa tulla juuri Heinävedelle. Ehkä osasyynä on sekin, että olemme kavereita ja meillä on myös Helsinki Sinfonietta -orkesterissa kavereita ja se on ollut meidän yhteinen juttu, Lasonpalo sanoo.

Musiikkipäivien ohjelmisto saatiin tällä kertaa kasaan ennätyksellisen aikaisessa vaiheessa ja ensi kesän lippujen myynti ydinkonsertteihin on jo alkanut.

Musiikkipäivien ensimmäisenä päivänä keskiviikkona 28. kesäkuuta kuullaan kapellimestari Leif Segerstamin johtamana Erkki Melartinia ja Jean Sibeliusta sekä Segerstamin oma, Kalle Holmbergin muistolle omistettu sävellys maailman kantaesityksenä. Konsertin solistina on sopraano Marjukka Tepponen.

Kapellimestari Santtu-Matias Rouvali johtaa toisessa pääkonsertissa Sibeliuksen legendaarisen viulukonserton, op. 47 d-molli, jota ei ole aiemmin kuultu Heinävedellä.

Lauantaina kirkossa kuullaan duokonsertti, jossa esiintyvät oopperalaulaja Jaakko Ryhänen ja Seppo Hovi. Kaksikon lauluillat ovat olleet hyvin suosittuja muualla.

– Ilta ei ole pelkästään kevyttä musiikkia, vaan kirkkokonsertin tyylinen. Olen ylpeä siitä, että saimme heidätkin Heinävedelle.

Sunnuntain päätöskonsertin johtaa Erkki Lasonpalo, ja sen pääteos on Helsinki Sinfoniettan ja Helsingin Filharmonisen kuoron yhteistyöprojektina toteutettava suurteos Uuno Klamin Psalmus. Baritonisolistina on Juha Kotilainen .

– Naissolistin osalta neuvottelut ovat vielä kesken, mutta takaan, että saamme taatusti kovan nimen esiintymään.

Musiikkipäivien päättäjäiskonsertti huipentuu koko kirkon täyttävään ja aina hirsiseiniä myöten soivaan Finlandia-hymniin, jonka esittävät Helsinki Sinfonietta ja kuoronjohtaja Joonas Rannilan johtama Helsingin filharmoninen kuoro yhdessä.

– Kaikkiaan lauteilla on reilusti yli 100 henkeä ja päätösesityksestä on tulossa todella juhlava.

Helsingin filharmoninen kuoro vierailee ja esiintyy myös Valamossa

Erkki Lasonpalo pitää tärkeänä, että sinfoniakonserttien lisäksi tarjolla on päivittäin myös muuta kevyempää ohjelmaa kuten kamarikonsertteja ja klubi-iltoja.

– Risteilymahdollisuutta herättelemme uudestaan.

Heinäveden Musiikkipäivät ovat kasvaneet merkittäväksi tapahtumaksi eikä ohjelmiston supistaminen tuntuisi enää Lasonpalon mukaan mielekkäältä kaiken koetun jälkeen. Palaute on ollut positiivista koko ajan. Jatkuvuudella aletaan saavuttaa myös kaivattua näkyvyyttä. Valtakunnan medioiden tavoittaminen täältä käsin kun on aina vaikeampaa kuin Etelä-Suomesta.

– Toivon, että tällä valitulla ladulla pysytään, mutta siihen tarvitaan kaikkien apua. Musiikkipäivät ovat mahdollisuus paikkakunnan yrittäjille, joilta toivotaan aktiivisuutta.

Kaikkea tarvitaan. Lasonpalo luettelee rinnakkaistapahtumat, majoituksen, ravitsemuksen ja myyntitoiminnan.

– Ehdotuksia otetaan avoimin mielin vastaan ja järjestämme mielellämme ohjelmaa myös torille, jos siellä on jokin tapahtuma.

Lasonpalo kiittelee myös kunnan positiivista suhtautumista. Apua esimerkiksi orkesterin ruokailuissa otetaan kiitollisuudella vastaan.

(Erkki Lasonpalo)

Erkki Lasonpaloa itseään juoksuttaa tällä hetkellä ooppera Oulussa ja oratorio Kemissä.

Oulussa työn alla on Oulun sinfoniaorkesterin, oopperan ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettava ooppera Tommi Kinnusen romaanista Neljän tien risteys.

– Kyseessä on kantaesitys ja se perustuu Tapio Tuomelan musiikkiin. Esitykset ovat tammi-helmikuussa ja nyt on meneillään se vaihe, että kaikki pitäisi saada kasaan. Samaan aikaan Kemissä, jossa oma orkesterini on, harjoitellaan Bachin jouluoratoriota. Baritoni Juha Kotilainen tulee sinne solistiksi samoin kuin oopperalaulaja Monica Groop, Lasonpalo kertoo tulevista esityksistä.