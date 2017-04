Keskusta ja SDP ennakkoäänissä rinta rinnan

Ennakkoäänien perusteella Keskusta (29,7 %) ja SDP (29,6 %) ovat rintarinnan äänimäärissä. Kokoomus on kolmannella sijalla 14,6 prosentillaan. Keskusta ja SDP näyttäisivät parantavan kannatustaan ja Kokoomus menettävän nykyiseen valtuustokauteen verrattuna useamman valtuutetun. KD:n Sirpa Mikkonen on ennakkoäänien perusteella saamassa äänikuningattaren aseman sadalla äänellä. Myös Auvo Gustafssonin (KESK) kannatus on ennakkoäänissä vahvaa, 96 ääntä.

Ennakkoäänien perusteella valtuustossa olisivat Gustafsson Auvo, Hokka Mervi UUSI, Puustinen Osmo, Happonen Aarno, Silvennoinen Esa, Tuovinen Aki, Suhonen Maija, Hottinen Tmo, Mikkonen Sirpa, Vauhkonen Anna, Juvonen Sari, Paatero Ilkka, Keinonen Mikko, Honkonen Veijo UUSI, Jaakkila Esko UUSI, Karvinen Anssi UUSI ja Hartikainen Veli-Pekka. 7-jäsenisen valtuuston keski-ikä olisi 54 vuotta ja naisia olisi vajaa kolmannes. Tilanne kuitenkin elää sitä matkaa, kun vaalipäivän äänet on laskettu ja näkyvät tuloksissa.

Ennakkoäänien perusteella nipin napin läpi olisivat menossa uuten Anssi Karvinen PS ja entisistä Veli-Pekka Hartikainen KESK.

Kuntavaalien ehdokkaiden saamat ennakkoäänet Heinävedellä ovat seuraavat:



Suomen Kristillisdemokraatit r.p.

Mikkonen Sirpa 100

Taskinen Päivi 6

Karppinen Olavi 5

Suomen Keskusta r.p.

Gustafsson Auvo 94

Hartikainen Veli-Pekka 23

Havukainen Juhani 18

Honkonen Veijo 26

Kervinen Mervi 11

Kinnunen Torsti 21

Kolari Teuvo 13

Puustinen Osmo 37

Suhonen Maija 35

Tanttu Tuija 13

Vauhkonen Anna 31

Virnes Jaana 1

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

Asikainen Lassi 5

Happonen Aarno 60

Hiltunen Ari 10

Hokka Mervi 72

Hottinen Timo 46

Jaakkila Esko 23

Juvonen Sari 43

Luostarinen Tiina 12

Mäkinen Jari 16

Ruotsalainen Anu 16

Salomäki Hannele 5

Särkkämäki Kirsi 7

Töyräs-Lindroos Tuija 20

Kansallinen Kokoomus r.p.

Kankkunen Paula 6

Paatero Ilkka 29

Purhonen Esa 11

Rissanen Kirsi 24

Silvennoinen Esa 73

Vainio Juha 6

Vihma Matti 16

Perussuomalaiset r.p.

Karvinen Anssi 21

Kinanen Toni 11

Koponen Leo 9

Koponen Markku 3

Raitaluoto Aulis 3

Räsänen Mauno 20

Sallinen Meri-Tuuli 4

Timonen Jorma 21

Tuovinen Aki 23

Heinäveden Sitoutumattomat

Asikainen Osmo 8

Auvinen Hanna 7

Keinonen Mikko 30

Lyytikäinen Katja 3

Merso-Keinonen Milen 2

Pöyhönen Henna 9

Turunen Pentti 12