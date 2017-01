Vaarallinen railo levenee Kermajärvellä

Kuvassa himmeästi näkyvä tumma kapea ura on Kermajärven selän ylittävä retkiluisteluväylä, jonka ylitse railo on jo levittäytynyt.

Pakkasen lauhtumisen myötä Kermajärvellä Piskonniemen kohdalta kahteen suuntaan järvenselälle avautunut railo on jatkanut leviämistään. Tänään maanantaina puoliltapäivin se oli jo ylittänyt Kermanrannasta Lokkiluodon ja Vasarasaaren suuntaan kulkevan retkiluisteluväylän keskellä selkää. Lisäksi jäällä on halkeamia railon kohdalla moneen suuntaan. Pahimmillaan railon leveys on 10-15 metriä ja näkyy tummana alueena jäällä. Railo ei kuitenkaan ole nostanut jääröykkiöitä kuin paikoitellen jäälle. Kermanrannassa on valoitusmerkit vaarallisesta railosta ja retkiluisteluväylää huoltava Heinäveden Kyläyhdistys on jo sivuillaan laittanut Vasarasaaren suunnan käyttökieltoon. Sunnuntaina iltapäivällä railoon vajosi lähellä Piskonniemeä osittain moottorikelkka, jonka kuljettaja pääsi onneksi kömpimään kuivin jaloin kelkan kyydistä. Moottorikelkan nostamiseen tarvittiin kuitenkin palokunnan apua. Kermanjärvellä liikkuvien kannattaa nyt olla varovaisia ja kiertää railo kaukaa. Kiinnijäätyäkseen railo tarvitsisi rasakat pakkaset, joita ei ole lähipäivinä luvassa. Railo saattaa myös hetkessä levitä arvaamattomasti.

Alla olevaan karttaan on merkitty railon sijainti maanantaina puoliltapäivin summittaisesti. Pieni Pääskisaaren sivuitse kohden Kermajärven selkää kulkevan railon pituus ei ole tiedossa.