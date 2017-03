Kasveihin ja kirjoihin kiintynyt

– Puutarhuriksi opitaan vain käytännössä ja kasvien pariin on oltava vahva kiinnostus. Jo lapsena kotona Sarvikummussa kasvimaan kitkeminen oli minusta kaikkein mieleisintä puuhaa, kertoo valtakunnallisestikin tunnettu ylipuutarhuri Arvo Juutilainen. Hän teki elämäntyönsä Helsingissä Lapinlahden sairaalan puutarhassa.

Tänä kesänä hän muutti takaisin juurilleen Sarvikumpuun, jossa lomillaan on aina käynytkin. Läheltä kylän keskustaa löytyi sopiva rivitalokoti.

– Suunnittelin muuttoa vuosikaudet ja uskon, että tämä on nyt minulle se loppuiän koti. Heinävesihän on mielestäni maailman paras asuinpaikka, kun vain palvelut toimivat. Lähinnä toivon, että Sarvikummussa säilyy kyläkauppa, kun minulla ei ole autoa.

Hän syntyi 1948 tavalliselle pientilalle lähelle Sarvikummun lavaa. Perheessä oli 12 lasta, jotka opetettiin pienestä pitäen työhön.

– Oltiin köyhiä, elanto oli niukkaa, mutta ei sentään nähty nälkää. Äiti oli täydellisen kierrätyksen mestari eikä heittänyt mitään hukkaan.

