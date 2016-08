Karhu- ja sorsajahti alkavat huomenna

(Riistakameran kuva karhusta: Niko Kolari)

Karhujahti alkaa virallisesti huomenna lauantaina heti vuorokauden vaihduttua, jolloin koirat voidaan jo laskea karhun jälkiä haistelemaan.

– Käytäntö on ollut ja taitaa se olla pykälissäkin, että karhun saa ampua tuntia ennen auringonnousua ja tunti auringonlaskun jälkeen välisenä aikana. Tällä halutaan varmistaa se, että jahti sujuu turvallisesti päivänvalon aikaan, kertoo Mika Lukkarinen Heinäveden Riistanhoitoyhdistyksestä. Jahtiporukka kutsutaan koolle ja se alkaa levittäytyä suunnitelluille passipaikoille vasta sen jälkeen, kun karhu on koiran haukussa tai siitä on saatu varma näköhavainto.

Heinäveden, Kangaslammin ja pienen osan Leppävirran Kohmansaloa kattavalle yhteislupa-alueelle saatiin täksi kaudeksi kaksi karhun kaatolupaa. Heinävedellä karhujahtiin osallistuu noin 30 seuraa eli käytännössä lähes kaikki ja jahtiporukassa on Lukkarisen arvion mukaan noin 40-50 metsästäjää. Jahti aloitetaan yhteislupa-alueella kahdella eri porukalla. Heinäveteläiset metsästävät Heinävedellä ja kangaslampilaiset Kangaslammilla jossa sielläkin on vastaava määrä metsästäjiä valmiina jahtiin.

– Näin mennään syyskuun alkuun saakka, jonka jälkeen porukat yhdistetään. Tällä halutaan varmistaa se, että mahdollisimman moni pääsee jahtiin ja passiin.

Heinävedellä karhujahdissa käytetään useampaa koiraa, jotka ovat rodultaan harmaanorjanhirvikoiria ja jämtlanninpystykorvia. Karjalan karhukoiria ei ole mukana.

– Vasta metsässä nähdään, kuinka koira toimii karhun kanssa. Koira saattaa haukkua konekarhua, joka on kuitenkin eri asia kuin oikea karhu, joka ääntelee ja liikkuu erilailla. Myös hirvet vaikeuttavat. Karhu saattaa viisaana eläimenä tehdä niin, että johdattaakin hirvikoirat hirven luo.

Lukkarisen mukaan karhuja pyörii ympäriinsä ja lupaavia jälkiä löytyy sen verran, että jahdista voidaan odottaa tuloksellista. Aloittamispäivää näyttäisin kuitenkin vaikeuttavan vesisateen uhka.

Vesilintujen metsästys alkaa samoin huomenna lauantaina kello 12.00 ja jatkuu joulukuun loppuun saakka. Suomen riistakeskus suosittelee metsästäjiä maltillisuuteen taantuvien vesilintulajien metsästyksessä. Metsästystä tulee kohdentaa runsaslukuisiin sorsalajeihin, kuten sinisorsaan, taviin ja telkkään, joiden kantojen kehitys on ollut suotuisaa.