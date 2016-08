Kaikki kipinkapin ”muikkupilkille”, sillä kukkokalat saa nyt kairaamalla

Tarkkailureiän kairaaminen yllätti ympäristösihteeri Eila Kainulaisen. Veden mukana jäälle nousi kourallinen Kermajärven muikkua.

Teksti: Eija Kvintus Kuvat: Päivi Konttinen

Ympäristösihteeri Eila Kainulaisen hämmästys oli tänä aamuna suuri, kun Kermanrantaan kairatusta pilkkiavannosta nousi jäälle kourallinen Kermajärven muikkuja.

– Nehän näyttävät suorastaan pyrkivän ylös avannosta. Nyt taitaa saada kukkokalat kairaamalla, Kainulainen keksii.

Kainulainen oli tutkimassa Suomen kalastus- ja koskitalousviraston puolesta Karvionkosken kunnostuksen aiheuttamaa vedenpinnan muutosta alavesillä. Hän kairasi Kermanrantaan puolenkymmentä avantoa, joihin laskettiin erilaisia tutkimuslaitteita.

– Yleensähän me teemme näitä vesibiologisia tutkimuksia kesällä, mutta nyt tuli kiireinen virkapyyntö kalastus- ja koskitalousvirastolta. Yksi avannossa olevista mittareista laskee millien sadasosan tarkkuudella vedenpinnan korkeuden muutokset. Tähän tehtävään ei tavallinen rullamitta kelpaa. Toisella mittarilla taas tarkkaillaan tuleeko vedestä minkälaista kuravettä. Uskon kuitenkin vedenlaadun kestävän vähintäänkin kohtuullisena. Jos haittaa on, se on tilapäistä, Kainulainen sanoo.



– Sanookohan se kohta, että: ”Sano muikku!”, vitsaili Eila Kainulainen, kun yksittäinen muikku kävi tervehtimässä avannossa.

­ Kainulainen uskoo muikkujen oudon käyttäytymisen johtuvan siitä, että vedenpinnan lasku aiheuttaa virtausta ja sotkee niiden herkän tasapainoaistin, jolloin ne kompensoivat olosuhteiden muutosta pyrkimällä ylöspäin. Ja kun kohdalle osuu avanto, niin siitähän sitten ylös yritetään. Kyse on periaatteessa vaellusvietin heräämisestä.

– Luetaanhan muikkukin lohikaloihin, samoin kuin toinen pieni kala, silli. Reagointimalli on niillä geeneissä. Ei tässä sen ihmeellisemmästä asiasta ole kyse.

Poikkeuksellisesta tilanteesta kannattaa nyt ottaa kaikki hyöty irti, sillä pilkkimiehille ja -naisille on taattu saalis luvassa. Kermamuikkuja suorastaan. Eikä pilkkionkea saatikka pilkkionnea tarvita.

– Tilanne rauhoittuu luultavimmin muutamissa tunnissa, joten nyt kannattaa jättää aamun sanomalehti lukematta ja suunnata samantien kairan kanssa jäälle. Kermanrannassa on minun jäljiltä valmiina jo viisi reikää. Ne ovat vapaasti ensimmäisenä paikalle ehtineiden käytettävissä, Kainulainen lupaa höylisti ja kerää pussiin arviolta puolisen kiloa muikkua, mikä oli viiden reiän saalis.