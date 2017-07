Kadonneen etsintöjä laajennettu Palokissa

Lintulan luostarista kadonnutta 73-vuotiasta nunna Elisabetia, Irmeli Vuolletta, ei ole edelleenkään löydetty. Komisario Sami Joutjärven mukaan etsinnöissä on tällä hetkellä mukana noin 50 henkilöä, sekä virkamiehiä, että vapaaehtoisia. Myös koirapartioita on maastossa. Vapaaehtoisia on sekä Heinävedeltä että naapurikunnista.

Etsintöjä tehdään kaukaisimmillaan nyt jo noin seitsemän kilometrin päässä luostarista. Joutjärven mukaan häiriötekijöitä on vilkkaalla luostarialueella ja sen läheisyydessä paljon, joten tarkka etsintä teetättää paljon työtä. Etsintätyössä on lähtökohtana, että kadonnut on edelleen hengissä.

Komisario Joutjärven mukaan ihminen selviää kolme vuorokautta juomatta ja tähän aikaan vuodesta nestettä on saatavilla luonnossa, mikäli kadonnut on siinä kunnossa, että pystyy sitä etsimään.

– Tosin sää on ollut eilisen päivän ajan niin huono, että hypotermian riski on olemassa.

Nunnasta on viimeiset havainnot tiistai-illalta.